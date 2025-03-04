王大陸涉嫌殺人未遂惹公憤　網紅隔空怒罵：你在北京敢打司機嗎？

王大陸先前才涉嫌偽造病歷逃避兵役，如今更爆出因嫌機場接送的車輛太爛，找人痛毆司機及派車員，在台灣被以殺人未遂移送。對此，「財經網美」胡采蘋發文怒喊，「不要再回來了好嗎？」而網友也洗版大罵，「原形畢露」、「爛人一個」。



王大陸先前才涉嫌偽造病歷逃避兵役，如今更爆出因嫌機場接送的車輛太爛，找人痛毆司機及派車員。（IG@taluwang）

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胡采蘋稍早在粉專「Emmy追劇時間」發文直呼：

「不要再回來了好嗎？你在北京敢這樣打司機嗎？」



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據悉，王大陸日前搭機返台，事先透過平台預約機場接送，但他因不滿平台派來的車太差、不符要求，竟找人痛毆司機及平台派車員，將兩人打得滿身是傷、半死不活，遂遭台灣警方以涉嫌殺人未遂移送偵辦。

對此，網友們炸鍋洗版：

「這個人太糟糕了」

「不是傷害是殺人喔，大條欸」

「始終相信相由心生」

「所以少女時代裡是本性演出？」

「好差勁」

「痛毆司機...脾氣是多差」

「噁心死了，爛貨」

「現在不知道是要先關還是先當兵了」。



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