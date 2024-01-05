怒潮｜張家輝笑王大陸「從拍攝到上片女友都換了」：不風流枉少年

中國資深男星馬浴柯首部導演作品電影《怒潮》由張家輝與阮經天、王大陸主演，4日馬浴柯與張家輝受訪，張家輝提及王大陸「從拍攝到上片女友都換了」一事，笑讚「無可厚非，年輕人！不風流枉少年。」至於阮經天的感情世界，張家輝則表示自己也是從新聞看到的。



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馬浴柯出道24年，首部自編自導作品《怒潮》，他表示自己心中相當忐忑，「雖然在這行20多年，畢竟第一次做導演還是會惶恐。但一拍起來，這些東西（焦慮）都沒有了，第一天後就玩得很開心。」提到選角原因，馬浴柯表示由於故事是以東南亞架構的華人故事，因此敲定阮經天，張家輝則是他心中最早決定的人選，「寫劇本有偷偷想過請家輝哥來，原本擔心預算上沒辦法配合，沒想到資方看完劇本，就主動提高預算，還提議家輝哥。 」讓他表示自己順利「圓夢」，唯一可惜的是他本人原本想擺脫「壞人」戲路，但要飾演吳哥的演員，在開機前一週因檔期不行取消，馬浴柯只得自己上場，再度詮釋擅長的反派角色。

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提到先前張家輝在電影記者會上虧王大陸從拍攝到上片「女友都換了」，從「大馬女神」蔡卓宜到網美沐軒，張家輝笑說，「無可厚非，年輕人不風流枉少年。」馬浴柯也說，「我很羨慕，我單身3、4年。」張家輝還爆料「導演為了拍戲禁慾好多個月！」馬浴柯也承認「人生有大事來臨，必須。」張家輝還在受訪時，不停鼓吹馬浴柯該交個女友，「他喜歡高高瘦瘦的，我見過他以前的女朋友，他喜歡的女演員跟前女友一樣『高瘦』。 」被追問到阮經天的感情狀況時，張家輝則低調表示自己也是看新聞才知道。

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