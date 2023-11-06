張家輝一句疑踢爆王大陸已分手　事後再補多句：那時候還說很愛她

2022年底，王大陸和蔡卓宜傳出戀情，感情穩定的他們，甚至已經到了見家長的地步，讓外界一度以為兩人感情能夠開花結果。然而，兩人爆出戀情不到一年時間，就傳出兩人疑似分手的消息，兩人取消了對方的IG追蹤並且刪除了合照，王大陸還被拍到和長髮女子在新加坡參加活動，兩人還佩戴了同款項鍊，因此被外界懷疑兩人感情生變。



日前，由張家輝、阮經天、王大陸領銜主演的電影《怒潮》正在舉行推介會，作為主演的張家輝就開玩笑提到《怒潮》的拍攝時間太長了，久到「王大陸現在的女朋友都不是同一個了」此話一出王大陸直接就慌了，張家輝看熱鬧不嫌事大，還不忘補刀說「那個時候還說很愛她的」嚇得王大陸直接打斷張家輝繼續爆料，轉移話題，就差沒有捂住他的嘴巴了！

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王大陸和蔡卓宜這下可算是實錘分手了，相必當初兩人一定是有了共識，對於分手這件事要低調處理，只是沒想到忽然就被張家輝當眾說了出來，但既然大家都知道了，王大陸也只好趕緊為自己補說「演員談戀愛很正常的」也算是正式給外界一個交代。

雖然大家對於王大陸和蔡卓宜的分手已經是心照不宣了，但還是忍不住給人很話不多的張家輝點個讚，尤其是那句精闢的吐槽「那時候還說很愛她」直接把王大陸給KO了！

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