怒潮｜集齊張家輝王大陸阮經天3大男神　親身上陣拍打戲拳拳到肉

藝人阮經天、王大陸、張家輝主演的暗黑系復仇爽片《怒潮》（Hiding）中，張家輝飾演一名冷血殺手，為了替妹妹復仇，而與阮經天飾演的警察、王大陸飾演的黑幫份子展開三方對決。



《怒潮》以東南亞為背景，揭露當地綁架、人口販賣、器官交易等「暗黑產業鏈」的真實狀況，尺度之大堪稱是華語電影新巔峰！而阮經天飾演的黑警「麥朗汶」和王大陸飾演的黑幫份子「馬文康」，都是這個共犯結構的一份子，兩人因此與張家輝飾演的殺手「陳安」有多場激烈打鬥。

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阮經天透露，《怒潮》開拍之前，導演要求全體演員接受專業的武術訓練，而非找替身代為上陣。最後的成果也讓觀眾直呼過癮：「全程冷兵器對打，驚險刺激！」、「不錯的懸疑復仇片，氛圍爆裂，各種生猛打鬥」、「有拳拳到肉的打鬥、有大膽的故事、也有鐵漢柔情」。

《怒潮》首映會上，工作人員拿出寫著「慘」、「強」、「美」的手板，讓三位主要演員挑選自己的代表字。張家輝說：「我應該最慘吧。」並拿走了「慘」。王大陸接著說：「男人要強，不好意思」就「先下手為強」拿走了「強」，讓只剩下「美」可以選的阮經天相當傻眼。悻悻然接收「美」的阮經天自嘲道：「我在裡面留長頭髮，當然美囉。」並隨即吐槽王大陸：「你看他選什麼就缺什麼了。」引發全場觀眾大爆笑。

《怒潮》故事描述多年以來，暗中從事人體交易等犯罪活動的洪泰集團，被神秘人陳安（張家輝飾）的突然出現攪動得惶恐不安。警察麥朗汶（阮經天飾）、洪泰手下馬文康（王大陸飾）受各自上司指令展開調查，一時間多方勢力交織其中，新舊秩序洶涌鬥狠，鹿死誰手尚不可知，一場打破黑暗秩序的角逐一觸即發。

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