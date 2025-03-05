王大陸涉殺人未遂　三女星亦曾毆打司機「她」被判十個月有期徒刑

33歲王大陸前陣子才被抓包逃兵，昨（4）日又爆出他不爽接送平台派車太爛，唆使游姓男子狠揍司機和派車員，但因出手過重，兩人遭依殺人未遂嫌疑送往新北檢偵辦。事實上，台灣演藝圈也曾發生類似案件，其中王嫚萱（舊名湘瑩）、Makiyo（川島茉樹代）、丫子（曾瓊慧）2012年毆打的士司機是為最大宗，三人演藝形象一夕重挫，險些難以翻身。



Makiyo被判處十個月有期徒刑，緩刑三年。（IG@makiyo1984）

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2012年2月2日深夜，Makiyo、丫子、湘瑩與日籍友人友寄隆輝，在台北市搭乘的士時，司機林余駿勸說後坐乘客繫上安全帶，並回絕友寄隆輝開快車的要求。豈料下車後，Makiyo認為司機才開一小段，阻擋湘瑩付錢，雙方因此爆發口角，司機本欲打電話報警處理，想不到友寄隆輝將司機毆打在地，Makiyo也參與踹打，導致司機重傷住院，四人當下還叫另一的士逃之夭夭。

33歲王大陸前陣子才被抓包逃兵，昨（4）日又爆出他不爽接送平台派車太爛，唆使游姓男子狠揍司機和派車員。（視覺中國）

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不過，當時還有一名楊姓司機目睹全程，並以行車紀錄器拍下惡行，Makiyo與友寄隆輝劣行敗露，遭依台灣重傷害罪起訴，友寄隆輝被判處一年有期徒刑，緩刑四年；Makiyo被判處十個月有期徒刑，緩刑三年。最終，被毆司機委任律師當庭提出380萬元（台幣、下同）的和解條件，Makiyo繳付200萬、友寄隆輝100萬，事件才落幕。

此外，網路正妹「艾比女神」林于萱2016年也對司機施加拳腳，她與友人搭乘的士時，運將好意少算5元，林于萱卻以為司機藐視她，下車後刻意不關門，趁司機下來關門後，憤而拿高跟鞋海K司機頭部，運將當場血流不止。事後林于萱和解不成，反而狡辯指控司機扭傷她的手，但監視器卻錄得一清二楚，林于萱百口莫辯。

網路正妹「艾比女神」林于萱2016年也對司機施加拳腳。（網上圖片）

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