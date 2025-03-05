女歌手「被不明人士跟蹤一整天」過程曝光　深夜報警憂人身安全

台灣歌手李芷婷4日突在Threads上發文揭露發現遭人跟蹤一整天，她不曉得對方身份與意圖，因此選擇報警，披露這件事也算是一個不自殺聲明，若是之後她發生什麼，這個人的責任很大。



李芷婷透露1日跟朋友出去玩了一整天，先是在去陽明山餐廳吃飯的途中，就看見一台很顯眼的車跟著他們一在等紅綠燈，吃完飯後他們去附近的美國渡假村逛逛，又看見那台車，當時身旁的友人還開玩笑「不會是狗仔吧」不過自覺近來都忙於創作新專輯，生活根本沒有什麼爆點，而那輛車見到她發現後，又往前開走。

台灣歌手李芷婷4日突在Threads上發文揭露發現遭人跟蹤一整天。（IG@zhiting_li）

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接著下來與朋友逛夜市吃東西，到晚上約10點才回到家，到了半夜12點陪室友下樓抽煙時，竟又看到那台車停在她們面前，同樣的車牌、同樣的車型，同樣是一位年輕男子坐在駕駛座上，疑似看到李芷婷注意到他，就又開走了，這樣的情況讓她嚇到，於是就拉著室友去報案，做完筆錄回到家已是凌晨4點。

被人跟蹤了一整天，而且對方還知道自己的住處，這讓李芷婷感到很恐懼，而她發文也是在向對方喊話，如果是粉絲，可以大膽過來找她拍照或是要簽名等，但不要用這種方式。如果是狗仔，自曝現在生活很樸實無聊，如果是想要拍她的感情，她也親回答：

「我沒有想要跟過去一樣把感情放上台面，我永遠都只會說是朋友關係，一來是尊重我身邊的人，二來是我受夠大家不斷拿過去的感情貼我標籤這件事。」



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最後李芷婷也宣告，如果對方兩者都不是，純粹看她不順眼想要來警告的，她也已經報警，這篇貼文也算是一個不自殺聲明。

李芷婷過去與前男友Jinbo公開戀情後，又因為在直播時公審男友，慘遭網友砲轟，經歷一連串風波，最後雙方分手彼此也兩敗俱傷。

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