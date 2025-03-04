韓版《那些年》女歌手催淚演技獲網民一面倒讚好：跟著她一起難過

台灣經典青春電影《那些年，我們一起追的女孩》風靡全亞洲，南韓翻拍版《妳是我眼中的蘋果》日前上映，找來人氣女團TWICE成員多賢、男團B1A4成員振永演出，片商日前公開片中多賢爆哭的片段，在韓網引起熱烈討論，直呼首次挑戰演戲的她，表現比預期的好很多，獲得不少讚賞。



TWICE多賢在韓版《那些年》的哭戲引起討論。（Youtube@STUDIO TAKE）

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該片段中可見到振永向多賢奔跑過去，而多賢臉上都是淚，傷心哭訴著自己把大學考試考砸了，更犯了從未犯過的錯誤：

「我該怎麼辦才好？我唯一擅長的就只有讀書了啊……」



多賢哭得滿臉通紅，令人心疼，振永則把手輕輕放在她頭上無聲安慰，而對於這段哭戲，網友深感共鳴，表示這不像明顯的「眼淚演技」，而是真的就像一般人在哭的樣子，直言會被她的情緒感染跟著一起難過，大讚她第一次演戲就演得很好，口條發音也很不錯。

原版《那些年，我們一起追的女孩》由陳妍希主演。（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

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多賢受訪時也坦承第一次演電影就是女主角，承受很大的壓力，但也有迎接挑戰的興奮感，特別想要把它做好：「很感謝這次的機會，我知道這是非常珍貴的經驗。」她也特別感謝擔任男主角的振永，同為偶像出身，深知多賢在拍攝期間還要兼顧團體的活動，能夠理解她的忙碌跟壓力，會主動找她對台詞，她感激的說：

「他的體貼讓我學到很多，像是這次我們還合作了電影的OST，這也是我首次嘗試作曲。」



人氣女團TWICE成員多賢、男團B1A4成員振永演出韓版《那些年》。（IG@dahhyunnee）

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不過，儘管她把初戀情懷詮釋得令人驚艷，但自己對初戀卻毫無印象，笑稱因為自己忙到連昨天吃什麼都想不起來，對她而言，初戀是一種模糊卻又令人心動的感覺，但她印象不太深刻。

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