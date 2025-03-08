影后投資吸金獲封娛圈女股神　入市初衷「只是認為對疾病有幫助」

張鈞寧、越南影帝連炳發、楊一展等人6日出席《The Outlaw Doctor 化外之醫》開播記者會；而張鈞寧2022年砸6千多萬元（台幣、下同）私募藥華藥股票256張，以目前情勢來看，約能獲利上億元，她被問及此事，也急忙要大家別聽信「江湖傳言」。



張鈞寧曾憑電影《情非得已之生存之道》獲封北影影后。（《情非得已之生存之道》劇照）

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張鈞寧近日被封「女股神」，因為她在2022年用6千多萬元，以每股235元認購藥華藥私募股票256張，以目前情勢計算獲利應該約1.6億元；她6日記者會被詢問此事，急忙直呼：「不要聽信江湖傳言！」，透露當初會認股只是因為認為對疾病有所幫助，如今又出演醫療相關戲劇，她也笑說：

「歡迎大家來看《化外之醫》！」



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張鈞寧指出連炳發胸肌超大，所有女性工作人員拍戲前，看到他在IG曬出的胸肌裸照都眼神發光，有場她要幫對方縫胸口傷口的戲，她直呼：「擦傷口時很不平整，因為都是肌肉，有合理嗎？」更是爆料蔡亙晏（爆花）在拍攝時，盯著連炳發的胸肌看，讓蔡亙晏（爆花）大笑直呼：

「人生不容易，總是要走一些崎嶇的路。」



演員楊一展（左起）、張鈞寧、蔡亙晏（爆花）和「發哥」連炳發出席記者會。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

張鈞寧也虧連炳發赴台到處街拍，「他應該比我還熟台北，每次來都到處街拍，拍出一些新高度」，打趣表示：「胸肌的新高度」，讓現場笑翻；而楊一展也透露連炳發特地在台購買啞鈴健身，2人也會一起健身、練身材，他透露當初因角色被要求吃胖一點，不想全是肥肉所以選擇練壯，看起來比較有中年人的感覺，他也對自己的身材相當要求：

「該在的還是在！」



楊一展（左起）、張鈞、蔡亙晏（爆花）、「發哥」連炳發、許安植、黃大煒和夏騰宏分享拍攝秘辛。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

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