金秀賢認愛金賽綸「還原戀情真相」稱爆料「這些內容」與事實不符

【金秀賢／金賽綸／懶人包】韓星金秀賢與已故女星金賽綸的過往戀情沸沸揚揚，今（14）日金秀賢的經紀公司 Gold Medalist 發布了一份長篇聲明。



金秀賢認愛金賽綸。（資料圖片／莫匡堯 攝）

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根據經紀公司 Gold Medalist表示：「今日凌晨，金秀賢先生出現了心理上極度不安定的狀態，本公司已採取措施確保他能夠徹底安定下來。」並表示，由於金秀賢承受著持續的心理壓力，公司決定緊急公開聲明，澄清主要爭議點，還原真相。

金秀賢一方表示：

「關於金秀賢先生在未成年時期與金賽綸小姐交往的說法並非事實。金賽綸小姐於 2024 年3月24日凌晨在 IG Story上公開的照片，以及 2025 年 3 月 11 日在『縱橫研究所』（又譯橫豎研究所）節目中公開的照片，皆拍攝於 2020 年冬天的同一天，記錄的是當時正處於交往關係中的兩人私下的樣子。」



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此外，他們還提到：

「《縱橫研究所》於 2025 年 3 月 12 日公開的另一張照片，實際上是 2019 年 12 月 24 日聖誕夜兩人所拍攝的，本公司已獲取該照片的原始數據（詳見文末）。」



關於金秀賢在服兵役期間寄給金賽綸的信件，經紀公司表示：

「這只是金秀賢先生寄給親近朋友的信件之一。從信件內容可以看出，他當時正在適應軍旅生活，經常向親友詳細描述軍中的日常。『想念』這類表達，在服兵役的軍人間只是輕鬆的用語，並無特別含義。此外，金賽綸小姐從 2016 年開始就在 SNS 上公開使用的暱稱，卻被曲解成兩人之間的專屬愛稱，這與事實不符。」



韓星金秀賢與已故女星金賽綸的過往戀情沸沸揚揚，今（14）日金秀賢的經紀公司 Gold Medalist 發布了一份長篇聲明。（IG@ron_sae）

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同時，對於「金秀賢無視金賽綸的經濟問題」的指控，經紀公司予以否認：

「當時 Gold Medalist 已經幫助金賽綸小姐償還了她無法獨自承擔的所有債務。酒駕事件發生後，本公司與金賽綸小姐共同處理了與其演藝活動相關的違約金，以及因酒駕受害的商家所要求的賠償金等。」



「當時事故造成的違約金總額約為 11 億 1,400 萬韓元。我們努力降低賠償金額，以減輕金賽綸小姐的負擔，最終透過她的多方努力，將剩餘賠償金減少至約 7 億韓元。這其中還包括修復並出售金賽綸小姐因酒駕事故嚴重損壞的車輛，並將部份收益用於賠償。然而，《縱橫研究所》的爆料者聲稱公司『奪走』了金賽綸小姐的車輛，這完全是對事實的扭曲。」



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最後，經紀公司表示：

「《縱橫研究所》公開的這些照片確實屬實，但這並不代表該節目的所有主張就是真相。他們只拋出一些吸引公眾視線的『證據』，卻刻意刪除背後的脈絡，導致事實被扭曲，使許多人深受其害。正如我們所說，針對金秀賢先生的一系列事件，大眾的關注和批評我們會誠摯接受。但我們無法容忍僅因為他是公眾人物，就必須承受無數不實指控與人身攻擊。」



「目前已公開，或未來可能會公開的金秀賢先生私生活相關資訊，他本人都將坦然面對。然而，公眾是否有權在未經同意的情況下，窺探兩位成年人之間極為私人的事情？因這些未經同意曝光的私事，金秀賢先生是否就必須經歷這一切？我們希望社會能夠冷靜思考這個問題。」



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