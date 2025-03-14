金秀賢認愛金賽綸｜元斌幫還7億竟是假新聞「通話紀錄」全為捏造

南韓知名演員金秀賢被爆交往「最美童星」金賽綸6年，臉貼臉親密合照不斷流出，有自稱金賽綸家屬的女子指出，金賽綸死亡的幕後推手就是金秀賢，經紀公司緊急反駁不是事實。有傳金賽綸被金秀賢追討債務時，影帝元斌曾出手幫忙，「最後通話紀錄」如今證實是假的。



有傳金賽綸被金秀賢追討債務時，影帝元斌曾出手幫忙，「最後通話紀錄」如今證實是假的。（《大叔》劇照）

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微博瘋傳元斌曾想出手幫忙金賽綸還7億韓元債務，根據陸媒《搜狐韓娛》報導，經確認D社（Dispatch）並未發布任何元斌協助金賽綸還錢的新聞，證實此說法以及元斌、金賽綸的最後通話紀錄等，皆為網友捏造的假消息。

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事件真相曝光，引起網友熱議，紛紛批評有人惡意製造假消息混淆視聽：

「別害元斌，整個新聞就不關他事」

「我服了…到底想幹嘛，別消費死者和其他人好嗎」

「散播一部分假消息然後把整件事忽略過去，老行銷手段了」

「別亂造謠啊，元斌都退圈多年了，放過人家，別亂造神」

「誰編的？搞得都感動了」。



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回顧事件經過，微博帳號「那魚加點奶蓋」13日發文，公開元斌與金賽綸的最後通話紀錄，只見元斌詢問：「債務問題需要幫忙嗎？數字不重要」；金賽綸則說，「謝謝大叔，這次想自己解決」。不過元斌仍在幾天後轉了2.3億韓元給金賽綸，並備註「買雪糕吃」。不過，目前已確認此事並非事實，是微博網友捏造的內容。

微博瘋傳元斌幫金賽綸還錢，證實是假消息。（微博）

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