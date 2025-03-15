一代大俠張振寰驚傳離世享年65歲　曾演出1983年《小李飛刀》爆紅

張振寰曾主演《小李飛刀》成名，有「一代大俠」美譽，不料驚傳於家中身亡，享壽65歲。14日下午4點55分，鄰居因聞到他南港家中飄出臭味而報案，警方抵達時發現他已身亡多日，也已證實身份，初步判斷非外力介入，可能為病逝。前妻鮑正芳目前尚未回應。



張振寰生前曾改行賣燒餅謀生。（聯合報授權使用）

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張振寰1983年演出華視《小李飛刀》的荊無命一角爆紅，他與鮑正芳與1996結婚並育有1子張熙宇，但因家暴等原因已於2002年離婚。

張振寰以電影《新孫悟空72變》出道，他以角色「龍少輝」扮二郎神楊戩，一度改藝名為「龍少飛」，拍過10多部電影。轉戰電視台後，接連以《小李飛刀》、《扶伕》等劇走紅，之後以「大俠沈勝衣」大紅。

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只是張振寰婚後事業走下坡，從商又欠大筆債務，不但酗酒，還有躁鬱症，更出現家暴。鮑正芳先前受訪曾透露，張振寰酒後不但對她咆哮，還曾拿菜刀追趕她，最終雙方離婚，張振寰曾坦言很後悔，也想再見到兒子。而他之後未再回演藝圈，做過清潔工，也在餐廳洗盤子、賣燒餅，領政府救濟金，但他因控制不了情緒，常因喝酒鬧事上社會版，沒想到最後以如此方式離世，讓人唏噓。

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