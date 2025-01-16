知名YouTuber雙胞胎女兒「未滿月先後離世」　悲訴：無法言語的痛

擁有50多萬訂閱的台灣YouTuber阿倫久居日本，經常透過頻道「Alan Channel / 阿倫頻道」分享日常生活。



2024年底才歡喜宣布與老婆迎來雙胞胎女兒，日前卻悲痛發文透露女兒們出生沒多久就離世，消息震驚許多粉絲，眾人紛紛湧入送上安慰與鼓勵。

旅日台灣YouTuber阿倫悲痛發文透露雙胞胎女兒出生沒多久就先後離世，消息震驚粉絲。（Facebook@Alan Channel 阿倫）

旅日台灣YouTuber阿倫悲痛發文透露雙胞胎女兒出生沒多久就先後離世，消息震驚粉絲。（Facebook@Alan Channel 阿倫）

阿倫較早前分享的照片。（Facebook@Alan Channel 阿倫）

阿倫較早前分享的照片。（Facebook@Alan Channel 阿倫）

阿倫較早前分享的照片。（Facebook@Alan Channel 阿倫）

阿倫較早前分享的照片。（Facebook@Alan Channel 阿倫）

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阿倫13日在臉書發文，曬出夫妻倆一起拿著超音波照的黑白照片，寫下：

妳們回去帶完忘記的行李後，要再回來找我們喔。

並向粉絲致歉：「抱歉大家，2025年初就要收到這樣的消息。」

他透露雙胞胎女兒中的妹妹在2025年1月1日因為肺功能不全離世，他回憶起女兒最後身影：

臉頰上神奇地留下一個小小的愛心形狀，彷彿是妹妹用盡最後的力氣，想對我們說聲我愛你。

阿倫透露在醫院顫抖著手簽下放棄急救同意書時，忍不住放聲大哭：

我的心也彷彿被狠狠撕裂。那一瞬間，無法言語的痛、無法抑制的眼淚，全面襲捲了我。

之後，沒想到才剛送走妹妹，1月12日就收到醫院通知，姊姊在見到他後也離開。他回憶起父女最後的相處時光：「在幫姊姊洗澡時，仔細的觀察了一下她的五官，尖尖的下巴、漂亮的眼睛，還有從護理師那邊打聽到，有的時候有點壞壞的脾氣，就和媽媽一模一樣呢。」

阿倫感傷表示：

想必姊姊也是想要跟妹妹在一起吧？從她們在媽媽肚子裡時，就總是黏在一塊兒，爸爸媽媽早知道她們感情有多好。

並轉念說道「我想也許她們只是跟媽媽一樣，出門時總是忘東忘西，所以這次要先回去把東西都拿好，再回來找我們。等妳們收拾好行李，記得快回到爸爸媽媽身邊。要記得我們的味道跟聲音，我們永遠都會在這裡，等妳們回來」。

阿倫也向給予關心的親朋友好、粉絲致謝，承諾夫妻倆會好好照顧彼此，等到時期成熟，再迎接孩子們的到來。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】