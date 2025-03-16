金秀賢面相露擅長欺騙本能？命理師12年前預言引發網民熱議：先知

金秀賢近日被爆出曾與金賽綸秘密交往6年，當時女方才15歲未成年，但一開始經紀公司發聲明否認，直到再被爆出兩人的貼臉及親臉照，才改口承認有交往2年，且是在女方已成年時，如今有網友就挖出，12年前有命理師在綜藝節目上，透過面相指出金秀賢是個擅長欺騙的人，現在被封為神預言。



命理師看了金秀賢面相，從眉毛、嘴形看出，他可以很早就富貴成名，而且夫妻宮很好，結婚後會很甜蜜幸福，另外從臉形可以看出等將來年紀大了之後適合從政，但有一個缺點就是，他的眼睛有著大小眼，在面相學中稱為「陰陽眼」。

命理師從金秀賢面相來分析，直指這類人擅長說謊。（微博）

擁有這種眼睛的人，擅長說謊，騙術高明。當時這位命理師的這番言論，還讓現場其他來賓不滿表示「為什麼要這樣說金秀賢」，如今被大家稱讚是先知，近日更有網友來朝聖觀看此影片。

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