金賽綸媽媽炮轟金秀賢「滿嘴謊言」揚言公開男方脫衣洗碗照

金秀賢經紀公司今天發表聲明，承認藝人過去和金賽綸有過一段情。但通篇聲明避重就輕，只想幫助金秀賢規避刑責，還質疑爆料給「橫豎研究所」的金賽綸阿姨根本不是當事人親戚。金賽綸媽媽不捨女兒身後名聲持續被污衊，透過「橫豎研究所」痛批金秀賢說謊，晚間會透過直逼公開更猛的照片，也就是金秀賢的脫衣洗碗照。



金秀賢經紀公司質疑爆料給「橫豎研究所」的金賽綸阿姨根本不是當事人親戚。（YT@橫竪研究所）

【相關圖輯】金秀賢認愛金賽綸「還原戀情真相」稱爆料「這些內容」與事實不符（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

金賽綸媽媽回應表示，接受「橫豎研究所」訪問的阿姨不是金賽綸親姨媽，但確實是跟自己家共同生活超過20年的熟人。「橫豎研究所」非常不客氣地說：

「金秀賢你這惡魔，你在金賽綸家...打赤膊洗碗的照片，還拍影片...金賽綸遺屬同意的瞬間，我就會馬上公開。」



【相關圖輯】金秀賢戀金賽綸是戀童癖？專家揭這類人三特徵 一原因看中未成年（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

「橫豎研究所」表示，他們訪問到的金賽綸阿姨，女兒就是金賽綸的表姐，金賽綸就是借用她的手機發求助短信給金秀賢，兩家人關係比親戚還親。今天晚上會公開金賽綸媽媽的立場文章，如果取得同意，更猛的影片和照片也會一併公開。

【相關圖輯】金秀賢認愛金賽綸 ChatGPT分析軍中書信「缺乏一條件」不像情信（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

延伸閱讀：

家寧一家被控奪權「IG不到1天掉粉3萬」 網紅DK看Andy公開內幕：自媒體圈內也意外

他求助「嘴破有什麼特效藥？」 網推1水果：真的超有效

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】