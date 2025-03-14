金賽綸媽媽炮轟金秀賢「滿嘴謊言」揚言公開男方脫衣洗碗照
撰文：聯合新聞網
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金秀賢經紀公司今天發表聲明，承認藝人過去和金賽綸有過一段情。但通篇聲明避重就輕，只想幫助金秀賢規避刑責，還質疑爆料給「橫豎研究所」的金賽綸阿姨根本不是當事人親戚。金賽綸媽媽不捨女兒身後名聲持續被污衊，透過「橫豎研究所」痛批金秀賢說謊，晚間會透過直逼公開更猛的照片，也就是金秀賢的脫衣洗碗照。
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金賽綸媽媽回應表示，接受「橫豎研究所」訪問的阿姨不是金賽綸親姨媽，但確實是跟自己家共同生活超過20年的熟人。「橫豎研究所」非常不客氣地說：
「金秀賢你這惡魔，你在金賽綸家...打赤膊洗碗的照片，還拍影片...金賽綸遺屬同意的瞬間，我就會馬上公開。」
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「橫豎研究所」表示，他們訪問到的金賽綸阿姨，女兒就是金賽綸的表姐，金賽綸就是借用她的手機發求助短信給金秀賢，兩家人關係比親戚還親。今天晚上會公開金賽綸媽媽的立場文章，如果取得同意，更猛的影片和照片也會一併公開。
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