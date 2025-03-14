金秀賢認愛金賽綸「強調從未向女方索償7億」拆解賠償金來龍去脈

韓星金秀賢的經紀公司「Gold Medalist」今（14）緊急發聲明認了他與已故女星金賽綸的戀情，對交往時間、親密照、軍中情書都有對應說法，另，外界質疑的金秀賢向金賽綸追討酒駕賠償金一事，經紀公司也有了說法。



金秀賢的經紀公司「Gold Medalist」今（14）緊急發聲明認了他與已故女星金賽綸的戀情。（橫豎研究所）

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金賽綸2022年因為酒駕肇事賠了7億韓幣，當時由經紀公司代為支付，根據自媒體「橫豎研究所」的說法，公司寫了借據給金賽綸，上面載明2023年12月要還；金賽綸2024年2月收到公司存證信函要她還錢，她傳訊息給前男友金秀賢，同時也是公司的負責人之一，希望可以討論還錢的事情，但金秀賢不但沒回，後來還把金賽綸的電話給媒體。

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對此，「Gold Medalist」今聲明表示「金賽綸小姐於2024年3月19日傳簡訊向金秀賢先生訴苦，但當時兩人早已分手4年，金秀賢先生對此事毫不知情，於是詢問公司」，而公司則告知：「此事涉及法律問題，應由專業人士處理。」「Gold Medalist」強調，金秀賢始終未介入此事，也沒有要求她償還任何款項。

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