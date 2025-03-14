金秀賢提早發聲認愛原因曝光「被指逼死金賽綸」更遭不明人士監視

南韓男星金秀賢透過經紀公司 Gold Medalist 14日向韓媒發聲明，回應與金賽綸的戀情，強調是在女方成年後交往。而他原本透過公司表示下周會統一說明，但公司提前於14日發長篇聲明回應，原因是他情緒陷入崩潰狀態。



金秀賢回應與金賽綸的戀情，強調是在女方成年後交往。（IG@ron_sae）

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公司聲明提及，金秀賢凌晨出現心理狀態急遽惡化，為此緊急發佈聲明，確保他心情能夠獲得穩定。自從《橫豎研究所》爆料以來，網路輿論與媒體將金賽綸離世歸咎於他，令他陷入極度混亂與焦慮，12日《橫豎研究所》直播結束：

「有不明人士持攝影機出現在公司門口及停車場，監視持續至深夜。到3月13日白天，仍有不明人士持攝影機徘徊於公司建築周圍，給金秀賢帶來極大心理壓力。」



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Gold Medalist表示，無法接受《橫豎研究所》惡意剪輯照片和扭曲時間線來誤導大眾。

「憑幾張被斷章取義的照片，就讓整個社會相信『金秀賢是導致金賽綸離世的元兇』，這是一場荒謬的獵巫。 我們懇請大眾理性判斷，不要再讓這場毫無根據的指控繼續擴大。」



對金秀賢造成傷害，也對已故的金賽綸不敬。

網路輿論與媒體將金賽綸離世歸咎於金秀賢。（IG@ron_sae）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】