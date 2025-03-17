金秀賢為何至今未道歉？全網猜測神隱原因　恐賠Disney+近2億韓元

【金秀賢／山寨人生】南韓人氣男星金秀賢傳出與已故女星金賽倫交往6年，在連續2次否認後終於鬆口，表示2人曾在2019年夏季到2020年秋季交往，女方已經成年，不過因聲明諸多疑點與時間序混亂，且加上已有前面2次的否認紀錄，讓外界對金秀賢的說法大多保持懷疑，身上的代言品牌也不斷切割，不過Disney+新劇《山寨人生》（Knock Off）劇組似乎未受影響，仍讓他繼續拍攝，有網友表示，金秀賢至今不敢出面道歉或承認的原因，可能是新劇如果重拍或影響收視，他可能要賠上1800億韓元的違約金。



Disney+新劇《山寨人生》劇組似乎未受影響，仍讓他繼續拍攝。（《山寨人生》劇照）

迪士尼《山寨人生》原定4月於Disney+上架，由金秀賢、曹寶兒等演員主演。（《山寨人生》劇照）

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迪士尼《山寨人生》原定4月於Disney+上架，由金秀賢、曹寶兒等演員主演，將分為2季播出，主要在香港、韓國拍攝，由於是大型製作的原創作品，整部戲的製作費高達600億韓元，若金秀賢承認醜聞，恐將觸及合約違約條款，賠償金額恐高達1200至1800億韓元，非常可觀，儘管他身價數億，財力上也是會重傷。

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《山寨人生》劇組目前未有換角規劃，表示仍依照拍攝計畫進行，不過製作發表會日程尚未決定，而目前網友在網路上熱烈討論，金秀賢不敢解釋清楚的原因，最大原因很有可能是怕被迪士尼罰天價違約金，因此，還有網友號召一人一信寄給迪士尼，希望能抵制金秀賢的新劇播出。

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