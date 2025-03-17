金秀賢無碼版洗碗照網絡瘋傳　身穿灰色短褲疑有P圖痕跡真偽成疑

金秀賢遭韓國YouTube「橫豎研究所」爆料曾與金賽綸秘密交往6年，之後更接連公開兩人貼臉、親臉照，甚至還有金秀賢裸著下半身在金賽綸家的洗碗照，如今網上則流傳著這張照片的無碼版本。



網傳金秀賢裸下身洗碗照無碼版。 （小紅書）

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「橫豎研究所」公開這張金秀賢裸著下半身洗碗照，可以看出金秀賢上半身穿著比較長的黑色T恤，下半身在臀部處有被「橫豎研究所」LOGO圖案遮住，看起來兩條腿是沒穿褲子，如今網上瘋傳一張「無碼」版，變成金秀賢下半身穿著一件灰色短褲，因為T恤很長，所以遮蓋住短褲，形成一種「下衣失蹤」的感覺。

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而這張無碼版照片，也引發網友熱議，有人認為圖片有P過的痕跡，所以這張照片的真實性還有待確認，而這張照片經過網友挖出2022年「디글 클래식 :Diggle Classic」曾公開金賽綸家中內部裝潢的影片，比對出與照片上的廚房櫥櫃、擺設一致，更加判斷出照片的確是在金賽綸家中拍攝。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】