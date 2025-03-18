金秀賢全亞洲現脫粉潮｜人形立牌淪垃圾　粉絲痛批薄情：他好可怕

撰文：聯合新聞網
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金秀賢因被爆和當年還是未成年的金賽綸交往引爆爭議，當年他是28歲，而女方是15歲，而金賽綸更選在金秀賢的生日結束自我，更讓金秀賢陷入醜聞風暴，讓他多年建立的好形象掉到谷底。

金秀賢人設大崩盤，人形看板被當成垃圾。（抖音）
金秀賢人設大崩盤，人形看板被當成垃圾。（抖音）
金秀賢的人形立牌被拿去丟掉。（抖音）

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金秀賢因《來自星星的你》走紅全亞洲，台灣、大陸、泰國、菲律賓等都非常有人氣，海外代言、見面會更是他很大的收入來源，隨著事件的發展，雖然還是有很多粉絲力挺金秀賢到底，但也愈來愈多粉絲「看不下去脫粉」，更有不少人把他的人形看板丟掉，直接放在垃圾堆。

不少網友直言：

「一開始真的不相信他是這種人，但看到愈來愈多證據和真相，覺得他好可怕」
「沒想到他這薄情，人設太完美」。

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但也有網友力挺到底：

「還是很喜歡他，到底他做錯了什麼」
「如果是金秀賢要跟我交往，我一定會接受」。

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