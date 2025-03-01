《難哄》成2025爆款陸劇帶挈《偷偷藏不住》翻紅　系列突圍靠什麼

【難哄／偷偷藏不住】近年來，隨著陸劇市場對確定性的追求越來越強烈，系列化和季播再次成為長視頻行業的關鍵字。一部成功的系列化IP上架，應該有怎樣的表現？每個人心目中或許有不同的標準。但它至少要在兩方面形成影響力：



一是要單看自成一篇，對新觀眾要有足夠的包容性和吸引力；二是要有反哺系列的能力，為前作帶來足夠多的關注和流量。

《難哄》自2月22日登頂雲合、酷雲等資料平臺後持續霸榜，連續多日市佔率第一。（《難哄》劇照）

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正在熱播的現偶劇《難哄》，就是這樣一部系列化IP新作。從自身熱度來看，《難哄》自2月22日登頂雲合、酷雲等資料平臺後持續霸榜，連續多日市佔率第一。優酷站內熱度峰值也來到10376的高點，算得上2025開年第一爆款劇。

就系列反哺來看，《難哄》於2023年首播的姊妹篇《偷偷藏不住》，近期播放量迎來暴漲。資料顯示，《偷偷藏不住》超過眾多新劇重回雲合日榜TOP10，並在優酷站內的「N刷指數」排名中一度飆升至TOP3，緊貼《甄嬛傳》、《知否知否應是綠肥紅瘦》等經典劇集。

這讓已在優酷達成部部爆款的「竹已三部曲」（《當我飛奔向你》、《偷偷藏不住》、《難哄》），證明了系列化IP開發的潛力。高配置的主創班底、貼臉的選角、對題材類型的把控，都讓優酷成了系列化IP開發的最佳土壤。

這讓已在優酷達成部部爆款的「竹已三部曲」（《當我飛奔向你》、《偷偷藏不住》、《難哄》），證明了系列化IP開發的潛力。（《偷偷藏不住》劇照）

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《難哄》是如何哄好現偶迷的？

起初，很多人對《難哄》的影視化改編是有隱憂的。一是現偶劇「讓觀眾相信」的難度越來越高了。當下觀眾審視現偶的目光越來越嚴苛。不同於古偶劇可以在架空的時代中講故事，讓觀眾相信一段都市愛情，敘事技巧、視聽呈現、氛圍感、主角CP張力、生活細節缺一不可。



二來，原著小說常年佔據晉江文學城總分榜言情區TOP1，足以說明其受眾之廣、閱讀後勁之大。尤其在姊妹篇《偷偷藏不住》成為2023年現偶爆款之後，《難哄》的關注度又升了好幾個臺階。

與觀眾的高期待相伴而生的，就會是高標準、嚴要求。主創面對如此大的改編壓力，會不會束手束腳、動作變形，使得劇集失掉了原著精髓？

章若楠飾演女主角溫以凡。（微博@章若楠official）

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幸好，《難哄》主創不僅懂原著的精髓在哪裡，更懂現偶受眾想看什麼。

憧憬戀愛的學生党，可以看到關於愛情最好的示範；有經驗的成年人，可以看到融於日常的情感拉扯；純愛戰士可以看到「至死都會爆裂地愛你」的具象化呈現；還有舔顏黨，可以盡情地享受一場食髓知味的情感衝擊。

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哄好現偶觀眾，《難哄》給出的解法有三

一是，劇情流和感情流的融合。愛情劇可以粗略地分為劇情流與感情流。劇情流側重事件的發生和解決，即戲劇中矛盾的產生、發展、解決。而感情流注重感情發展變化的層次遞進，主角的心理流動是描摹重點。



《難哄》中既不斷有事件發生，用強有力的鉤子吸引人往後看；又細緻地展現了男女主每個階段微妙的心理變化，令人上頭。先是溫以凡遭遇意外被迫搬屋，後有桑延的公寓被鄰居家失火殃及，兩起突發事件的結局是兩人合租。合租生活開始後，溫以凡有原生家庭問題要處理，桑延也有自己的關卡要過。在這個過程中，桑延與溫以凡在愛情中的猶豫、冒進、游離、搖擺、拉扯一覽無餘。

《難哄》由白敬亭主演。（微博@白敬亭工作室）

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只有感情，故事會短；只有劇情，故事會幹。將感情和劇情軋成一體才能相得益彰。

二是，用影像為劇集找到「調性」。現偶的視聽語言是一門學問。用光、構圖、轉場、運鏡、BGM……它們不僅要完成敘事，還要營造氛圍，給劇集找到「調性」。

《難哄》的視聽語言很精準地還原了小說的風格 —— 一種酸澀的氣質。這份酸澀感，既有純愛的懵懂青澀，也有破鏡重圓的遺憾酸楚。

桑延與溫以凡共處一室時，空氣中都流動著一種溫熱而細膩的氣息。在陽臺上互相偷瞄，共坐梳化卻不對視，但他們的對話卻是心知肚明的「勾心鬥角」，你一言我一語，佯裝冷漠，互相試探。

在微妙運鏡的加持下，兩人相處的小舉動看似微小平常，卻極有張力。

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三是在生活流中展開愛情。能真正打動人心的愛情，從不是活在真空裡的風花雪月，而是落地的、可想像的、有代入感的。主創的聰明之處在於，桑延與溫以凡的美好是視覺化的，吃飯，穿衣，洗碗，癱在梳化上打遊戲，一同等電梯，一同進家門，一起在超市選日用品……他們的美好，融於平淡慵懶的歲月裡。

有一場戲是，被突然擁抱，桑延激動得一晚上沒睡好，好不容易鼓起勇氣發消息，溫以凡卻是坐在馬桶上邊刷牙邊回復的……叫人忍俊不禁。

與真實的生活體驗結合，在生活的細枝末節裡推進感情。我看著劇裡的桑延與溫以凡，想起了電影導演阿巴斯的一句話：

「你不在時，白天和黑夜，是分秒不差二十四小時。你在時，有時少些，有時多些。」



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在現偶賽道，以系列化IP對抗不確定性

過去兩年，在偶像劇賽道上古偶與現偶比例嚴重失衡。古裝偶像劇花樣翻新、紅海波湧，數量屢創新高；時裝偶像劇卻成為稀缺產品，能播出聲量、深入人心的，更是少之又少。現偶劇之所以發展沉鬱，並非是因為觀眾不再需要當下時空的愛情。而是因為觀眾對完美愛情的想像在變奏，能跟上這個新節律的現偶劇卻不多。



在為數不過的現偶爆款中，由《當我飛奔向你》、《偷偷藏不住》、《難哄》構成的「竹己三部曲」是一個顯眼的存在。這個系列IP背後的主創班底不同，故事也並無連續性，能夠取得連續成功離不開優酷對IP開發的合理規劃和提供的系統平臺性支援。

比如，決定現偶生死的「選角」問題。

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這三部劇都實現了貼臉選角，並得到劇迷和書粉的普遍認可。白敬亭被贊為「天選桑延」，章若楠的溫以凡也我見猶憐。《偷偷藏不住》播出時，趙露思與陳哲遠的CP保持持續高熱；《當我飛奔向你》的周翊然、張淼怡也俘獲了一大票粉絲……在CP玄學的破解上，多部現偶爆款在手的優酷想必積累了不少經驗。

再比如，持續升級的IP開發規模。《當我飛奔向你》是優酷參與出品的分賬劇，在宣傳和運營方面，優酷整合了多方優勢資源，讓這一部陣容、體量中等的作品，釋放出了S級劇集的能量。

《偷偷藏不住》與《當我飛奔向你》同期播出，無論在製作班底還是卡司陣容上，都進行了更優化的配置資源。《難哄》作為《偷偷藏不住》的姊妹篇，不僅情感更加熟齡、風格更加沉穩，也在前作影響力的加持下得到了S+級別的資源匹配。

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粉絲的積累加上IP影響力的擴大，使得「竹已三部曲」實現了觀眾共用。一旦有新作上線，就會有大量新劇的路人粉和系列的死忠粉，一同翻出前作溫習。

優酷儲備的青春現偶劇碼十分豐富。拿近的來說，虞書欣、林一主演的《噓，國王在冬眠》，講的是漫畫家與滑雪教練的愛情故事。這部劇的導演李青蓉，正是《偷偷藏不住》的導演。

比較特別的是《櫻桃琥珀》，由正午陽光製作，趙今麥、張淩赫繼《度華年》之後的二搭作品；《吃飯跑步和戀愛》由陳飛宇、莊達菲主演；翟瀟聞、吳施樂主演的《以你為名的夏天》同樣由哇唧唧哇、優酷出品；還有孫珍妮、陳靖可主演的《我在頂峰等你》，穿回過去、彌補青春遺憾。

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與此同時，「竹已三部曲」系列的成功，也讓人想起了同是優酷出品的「周木楠少年江湖系列」。《少年歌行》和《少年白馬醉春風》不僅在「武」和「俠」兩個方面實現的創新，還掌握了讓武俠這個各傳統題材重煥青春的「方法論」，讓少年武俠對12-21歲的年輕觀眾進行了有效觸達。

結語

在剛結束不久首屆中國電視劇製作產業大會上，影視行業著名投資人王冉提出的「續集大IP是劇集產業未來」的論斷，取得了從業者的廣泛共鳴。



在他看來，劇集產業沒有續季和續季IP，就很難形成規模化、可持續、可預期的收入和利潤。因此強化續季思維、努力拍好多個續季，是劇集行業形成正向迴圈的商業模式必經之路。這與優酷正在探索的系列化IP開發策略，不謀而合。

優酷用在現偶領域內做出的實績證明，當一個懂如何與用戶同頻的平臺，堅定地走上系列化IP開發之路，敢於持續穩定投入時，就可以兌換更高的爆款率，鞏固劇集內容護城河。在如今充滿不確定性的陸劇市場中，這種能力顯得尤為寶貴。

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