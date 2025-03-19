噓國王在冬眠劇評｜虞書欣拍滑雪片打破現偶劇悶局　熱血中滲著愛

【噓國王在冬眠／Netflix／陸劇推薦】在這個3月，陸劇市場在現偶領域迎來了一抹亮色，那就是剛剛開播不久的《噓，國王在冬眠》。這部劇開創性地將滑雪題材引入現偶領域，在冰雪運動和文旅融合方面有著諸多亮點，加上獨特的視角和創新的表達，吸引了眾多觀眾，在開播前的站內預約人數就突破了600萬。



劇集講述了漫畫家衛枝（虞書欣飾）和滑雪教練單崇（林一飾）兩個人因滑雪結緣，並不斷奮鬥、結伴成長的青春故事。滑雪題材的新穎，加上不一樣的敘事創新，讓《噓，國王在冬眠》這部作品有別於其他現偶劇。一方面它有同類型作品的「甜」和「寵」，另一方面它又疊加了競技體育的「燃」和「爽」。可謂劍走偏鋒，為類型劇的創新提供了新的解法。

《噓，國王在冬眠》可謂劍走偏鋒，為現偶劇的創新提供了新的解法。（《噓，國王在冬眠》劇照）

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那麼新的題材如何適配新的敘事？文旅元素又是如何巧妙穿插其間？帶著這些問題，我們和該劇的總製片人劉寧聊了聊，聽他講述了這部劇幕後的故事。

反套路的現偶，摸索前行的拍攝

傳統偶像劇多聚焦於職場、校園，圍繞男女主日常情感糾葛，觀眾看多了自然審美疲勞，市場急需現偶劇在題材和敘事上更新升級。



《噓，國王在冬眠》的出現恰逢其時，它跳出題材定勢，將目光投向了充滿激情與挑戰的冰雪運動領域。在這裡，滑雪不是簡單的背景板，而是深入劇情發展和人物塑造之中，作為核心要素加以呈現。可以說沒有滑雪運動，這部劇的故事就難以成立，一反傳統套路，給觀眾新鮮感。

林一在劇中飾演滑雪教練單崇。（微博@林一）

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提起這個項目的源起，劉寧表示和他上一部作品《冰糖燉雪梨》有關。這部作品取得了不錯的成績。收官後，劉寧抱著「冰雪不分家」的想法，希望繼續拍一部更青春的、涉及滑雪題材的作品。經過大量篩選後，選中了《噓，國王在冬眠》這部小說。

雖說「冰雪不分家」，但這兩部作品實際上差異很大，創作經驗無法共通，但劉寧看中了作品內容的稀缺性和新穎性。由於是中國首部滑雪題材的作品，主創團隊缺乏相關經驗，只能邊摸索邊拍攝，因此遇到了許多意料之外的問題。比如低估了冰雪環境實地拍攝的技術難度與挑戰。

在零下20度的天氣裡，拍一小段時間所有的人頭髮都會結冰，演員因為寒冷容易生理性落淚、極寒天氣下高海拔拍攝眩暈……在這種環境劇組要連續拍攝四五個小時，以往常規的保護／保暖措施都會無效，沒有經歷過的人很難預料。

冰雪條件下的防寒保暖、拍攝時間，劇組都要慢慢適應。很多有氛圍感的鏡頭，都是主創付出了極大努力，慢慢摸索才拍出來的。

製片人劉寧在拍攝現場。（《噓，國王在冬眠》拍攝花絮）

比如滑雪作為一項極限運動，具有較高的運動損傷風險。為保證拍攝期間演員的安全，劇組煞費苦心。在開鏡前一個月，演員陸續進組，凡是有滑雪戲份的，都要配備教練，進行專業指導。在滑雪時間上，保證每天至少兩個小時的練習，其餘時間給演員普及滑雪知識。此外，劇組還要跟時間賽跑，因為合適的雪景存在時間有限。

開鏡之後，劇組按計劃先後奔赴吉林、新疆等地的多個雪場，由於拍攝期間這些雪場也處於旺季，還要考慮不耽誤當地雪場正常營業。

虞書欣主演的《噓，國王在冬眠》以現偶劇來說，有著不一樣的敘事創新。（微博@虞書欣）

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當冰雪、文旅與愛情撞了個滿懷

《噓，國王在冬眠》的創新不是簡單增加新元素，而是把冰雪運動融入到劇情之中，將專業場景和人物關係緊密結合在一起，演繹出一段青春熱血和甜蜜愛情的交響曲。



首先男女主有各自的成長弧線。衛枝作為一個漫畫家，在追夢路上失去了自己的筆名和作品版權，事業受到重創，但她沒有放棄自己的事業。單崇這個角色，作為職業單板選手，因為比賽受傷、家人反對而被迫退役，可對於滑雪的熱愛始終不減。

衛枝和單崇因冰雪結緣，彼此依賴，卻又各自獨立，堅持夢想。兩人從最初的相識、相知，到逐漸產生好感，再到相互鼓勵、共同成長，他們之間的感情發展順理成章，詮釋了何為「我們不是誰的救贖，我們是孤獨樹下的靈魂合鳴」。「風和雪都是自由的」這樣清新自然的情感表達，遠非「工業糖精」可比。

劉甯談到選擇虞書欣、林一兩位演員，最初有他們是滑雪綜藝CP的考量，但最後拍板，靠的還是與角色的適配度。兩位演員把衛枝的軟萌和單崇的高冷塑造的真實可信。

演員適配，專業性也要保障。為了在動作設計和視覺呈現上平衡專業性與美感，劇組請來滑雪方面的專業人士，包括現任的滑雪國際賽事專業裁判員、國家隊的滑雪單板選手，像短道速滑運動員武大靖也在劇中客串。有了這些專業人士的加持，《噓，國王在冬眠》在拍出美感的同時，也保證了關於滑雪的專業性。

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劇中還巧妙植入文旅元素，寓情於景，讓觀眾足不出戶，就能飽覽各地雪景。劉寧提到全部拍攝過程涉及8個轉場，正是希望展現；中國大好河山和各地的風土人情。當觀眾跟著單崇和衛枝在雪場放飛靈魂的同時，能讓更多的觀眾瞭解這些地方的風景，起到文旅推廣的作用。

像劇中的那場跳舞戲，涉及哈薩克族和維吾爾族。觀眾可以領略兩個民族的待客之道，從服飾到飲食，這些文化是傳統的，可審美表達是年輕的。如此一來，拓寬了作品受眾，為地域文化的傳播和傳承提供了新的途徑。

在劇集播出之後，觀眾的追劇熱情帶動了相關滑雪場地的熱度。很多滑雪場聯合片方進行線下推廣，涉及和劇集相關的打卡點，吸引大量觀眾前往打卡，同還有滑雪裝備的熱銷。這些對滑雪運動來說，都起到了宣傳和普及的功效。

愛情的甜蜜度，冰雪運動的專業性，文旅推廣的傳播性，《噓，國王在冬眠》這部劇在三者之間實現了較好的平衡。多維聯動，以文化作品帶動體育事業發展，實現影視作品與文旅的雙向奔赴。

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堅持精品化創作，跟著市場變化思考

在《噓，國王在冬眠》這部劇中，打動觀眾的不僅是甜甜的愛情，更有主角對夢想的堅持。觀眾看偶像劇，講究代入情感。《噓，國王在冬眠》的內核是講年輕人的勵志和成長，兩個各自受挫的年輕人，因為滑雪而走到一起，又因為彼此鼓勵而重燃鬥志，最終收穫了各自的榮譽。



劉寧希望通過這兩個角色的成長，給觀眾傳遞出堅持的意義。不放棄追求夢想，就意味著離成功更近，而且在追夢的道路上，可能遇見很多的同道中人。

人一定要有夢想，並為之努力。

在交流中，劉寧反復提及夢想一詞。影視作品正是造夢的藝術，而劉寧堅持在作品中傳遞這樣的信念。做現偶類型的劇，直接受眾是18至24歲的年輕群體，給他們傳遞積極、有正能量的觀念，堅持精品化創作，是創作者義不容辭的責任。

堅持創新，是劉寧多年職業生涯中的堅持。套路化的重複，是對影視生產力的浪費，劉寧在每部作品中都希望有所突破。像《千朵桃花一樹開》，就是把高概念融入仙俠玄幻題材，在內容層面進行創新，而《噓，國王在冬眠》更是秉承著積極陽光的內核，結合滑雪題材進行創新。

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面對微短劇和長劇爭奪觀眾注意力的現象，劉寧也談到了他的看法。在當下人們的生活節奏都在變快，劇集也必須適應這種市場劇集變化，《噓，國王在冬眠》23集的篇幅就比以往的作品短，在這種變化中提升敘事密度，同時還採用動漫形式加深觀眾對劇集認知，讓觀眾看得更過癮。

長劇受到微短劇影響，在節奏等方面變快是正常的。但兩者各自的優勢不同，與其擔心被微短劇搶走觀眾注意力，不如把精力放到打磨好作品上。

劉甯工作室作為完美世界影視旗下的核心內容創作團隊，一直堅守「內容為先」的創作初心。劉寧的眾多作品在行業中屢開先河，勇於探索未知領域。儘管創新意味著未知與風險，但完美世界影視始終堅信創作者的力量，秉持對創作者的充分信任與支持，將創作的主導權交還給創作者，這種尊重與信任也給予了劉寧團隊極大的信心。

堅持長期主義，敢於下注稀缺題材和創新題材，正是完美世界影視能不斷推出優質作品的關鍵。談及未來創作，劉寧表示有幾條賽道正在穩步推進。首先是對競技體育、古裝玄幻這些比較成熟的賽道，團隊已經積累了很多經驗，在遇到有創新性的作品時，還會繼續投入。

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但同時也計畫開闢的新賽道，比如歷史正劇領域，即將和張挺導演合作；另一個正在開拓的賽道是年代劇，講述1990年-2000年間服裝產業蓬勃發展的故事，想以年輕化的處理方式進行專案開發。

此外，劉寧還計畫嘗試10集左右的精品劇集。微短劇方面也有想法，想要拍攝一些單集20分鐘左右的橫屏短劇，壓縮篇幅的同時，依舊保持有價值的內容呈現，一如他在長劇領域堅持創新。劉寧堅信，要跟著市場變化思考，才不會被時代拋棄。

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