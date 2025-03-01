掌心劇評｜劉詩詩演另類權謀陸劇跑出　伏筆處處獲豆瓣6.4分好評

【掌心】近年來，中國古裝劇市場雖不乏大製作，卻難逃套路化窠臼。權謀爭鬥多陷於宮闈秘史，女性角色常淪為情感附庸。而優酷於2月7日起獨播的《掌心》，卻以全女聯合鬥權貴的設定勇闖女頻復仇賽道，看過的人都表示「反轉到頭皮發麻！集集編劇都埋下了高能伏筆」。



這部劇甚至連女主設定，都打破了陸劇常見的完美善良人設，賦予了葉平安（劉詩詩 飾）以加害者、幫兇的灰度，講述贖罪式復仇故事。劇集播出首日，即登頂優酷站內熱度榜，微博劇集影響力榜第一，貓眼集均有效播放、燈塔網劇正片播放量、Vlinkage網路播放指數均位元列周榜第一。

《掌心》由劉詩詩主演。（《掌心》劇照）

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《掌心》講述了葉平安為懲治殘害無辜少女的宗親權貴，組建「婦仇者聯盟」，巧妙設局將幕後黑手繩之以法並自我救贖的故事。劇集通過懸念迭起的復仇主線、複雜立體的人物群像、充滿哲思的細節隱喻，既滿足了強情節、多反轉的觀劇需求，又以女性互助、階層抗爭等議題引發深度共鳴，為古裝類型劇注入了全新生命力。

「不完美受害者」與硬核女性聯盟 打破套路化英雄敘事

傳統古裝劇中的女性復仇，常依賴「金手指」或男性救贖。而《掌心》反其道而行，讓背負原罪的葉平安與盟友以智謀破局，詮釋真正的「她力量」。



劇中，葉平安幼年被利用，成為權貴誘騙少女的幫兇，雙親也因此慘死。愧疚與仇恨交織下，她聯合陸丹心（宣璐 飾）、霓裳（張予曦 飾）、採蓮（丁潔 飾）等御史案倖存者，布下一環扣一環的殺局。她的復仇動機融合了贖罪與正義，有著人性的複雜與深度。

《掌心》於豆瓣網站獲得6.4分的評價。（截圖）

劇中關於女性互助的劇情設定不再是口號而是真正意義上的互幫互助。

當採蓮因「失貞」自厭，編劇並沒有按常規設置讓女主葉平安作為救贖者，而是讓同為受害者的霓裳勸說採蓮，一句：「貞潔什麼的只是束縛女人的枷鎖，自古以來你見過男人提過什麼貞潔。」如一記重錘般擊中每個觀眾的心，振聾發聵。陸丹心為助葉平安復仇，不惜假意反目引蛇出洞，最終與盟友裡應外合完成絕殺。這種默契和信任，展現了女性之間強大的情感紐帶。

「婦仇者聯盟」沒有神之光環，每一次絕地反擊，都建立在縝密的邏輯與默契配合之上，是更貼近底層小人物狀態的聯合復仇。正如觀眾所言：

「她們不是神，卻比神更讓人熱血沸騰。」



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更值得一提的是，《掌心》的每一位女性角色都被賦予了獨立靈魂，其個性都得到最大程度的正視與尊重，堪稱女性角色塑造的範本。

從贖罪復仇的女主葉平安用決絕與堅韌走上鬥權路，到打破常規、開創 「王子和親」 先河的女性帝王，再到將野心袒露無遺的女官，甚者歌姬這一常被塑造成欲望化身的經典角色，編劇也沒有用千篇一律的 「美貌原罪」 來定義。

每一位女性角色有不同的故事，卻懷有同樣的堅毅，她們勇敢在男頻主導的權謀議題中闖出一片天地。

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另類權謀與複雜人性，超越非黑即白的敘事窠臼

《掌心》的敘事野心不止於復仇爽劇。這部劇通過葉平安與元少城雙線並進的形式，將女性覺醒與寒門抗爭熔於一爐，勾勒出一幅充滿階層撕裂感的浮世繪。元少城（竇驍 飾）出身邙溝，其父在龍門場擂臺以命相博換得全家脫離賤籍；元少城征戰沙場成為大理寺少卿，卻仍被權貴輕賤。



他一面與葉平安合作取締吃人的龍門場——這座皇家默許的生死擂臺，困住了無數賤籍百姓的出路；一面又被同胞斥為「斷人活路的叛徒」。邙溝人寧以血肉之軀換取出頭機會的絕望，直指封建等級制度的荒誕與殘酷。

反派塑造同樣摒棄臉譜化。劇中的重要反派吏部尚書海宜平（黃海冰 飾），就並非單純的惡人，他的行為既有權力傾軋下的道德扭曲，也有維護自身清譽的複雜動機。

海宜平曾問元少城「若把欲放在官場上當如何」？他也曾在獄中反問元少城：「寒門富足，難道就不會成為下一個權貴」？海宜平近乎瘋狂且偏執地認為「沒有奴何來主」，而這番斷言，正是當時階級社會最隱秘的事實。

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這樣頗具深度的臺詞，讓反派不止於淺層的貪婪，而是充滿了人性的複雜。

梅相（秦焰 飾）則是一個深諳權術的政治家，他的決策既有對國家的忠誠，也有平衡權力的考量。這種塑造使得角色更加立體，能讓觀眾看到人物的多面性，而非簡單的善惡標籤。

看得出來，劇方和編劇在試圖打破二元對立。這種對人性灰度的刻畫，讓《掌心》跳出了傳統的非黑即白，呈現出更具現代視角的思辨價值。

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一座「權」字棋盤，細節隱喻螻蟻撼天的逆命之局

《掌心》在視覺呈現上，製作方可謂是誠意滿滿，從美術置景、妝造設計，到畫面色調與光影處理，每一幀都精雕細琢。不管是畫面色彩的和諧搭配，還是場景陳設的精巧佈局，中式美學在劇中都得到了淋漓盡致的展現，充滿了東方韻味。



不僅如此，劇中的細節更是處處藏鋒。從片頭開始，製作方就以精妙的構思，將伏筆隱匿於畫面之中，緊密關聯著主角團的劇情走向。當雪花落於斷頭臺凝結成血色曇花，當微微火星步入黑白相間的「權」字棋盤，頃刻間棋子翻覆，執棋者反被棋子吞沒，也暗喻著底層反抗者的逆襲。

而每集開篇的八字判詞，也是對全劇要義的精準勾勒。

「豹能殺虎 鼠可害象」、「寧鳴而死 不默而生」



......寥寥幾字，既點題本集核心矛盾，又以人生哲思深化劇集厚度。

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除了片頭與開篇判詞的巧思，正文劇情更是伏筆叢生。貪官杜梁的廳堂中，掛著的匾額上寫著「閉心自慎，終不失過兮」。該句出自屈原《橘頌》，是屈子修身慎行、無過無失的剖白，與貪官的罪行形成反諷。

這些精心設計，讓《掌心》在視覺盛宴之下，透出深沉的文化質感，也讓觀眾在追劇之餘帶來恍然大悟的觀劇體驗。

博弈中的靈魂共鳴，重新定義古裝劇情感範式

當多數古裝劇沉迷於「工業糖精」時，《掌心》選擇讓葉平安與元少城以智謀交鋒替代情愛糾葛。二人從相互利用到惺惺相惜，始終保持著清醒的邊界感。元少城截胡葉平安的證據換取晉升籌碼，葉平安以木簪對比玉簪明志：「即使摔落泥塵也不會破損，不像玉脆弱易碎」；月下對飲時，葉平安一句「人生一知己，足以慰風塵」，道盡靈魂共鳴的克制與珍重。



但即便理性克制，絕境之下無條件的信任、緊要關頭的鼎力相助，也足以動人。葉平安引陸丹心與自己反目，姑姑也離她而去。眾叛親離之時，元少城卻選擇相信；生死一線之際，即使所有謀劃付諸東流，元少城也選擇站在葉平安一邊。

這是「同是天涯淪落人」的知己之情，更是堅守本心、反抗不公的同路人並肩攜手的默契。這種無需承諾、超越私情的羈絆，為古裝劇情感線樹立了新指標。它讓觀眾看到，愛情並非古裝劇的唯一主題，在權力、復仇和階層抗爭的背景下，人物之間的情感可以更加深刻和複雜。

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《掌心》的出現，為古裝劇市場帶來了新的啟示。這部以女性復仇與階層抗爭為內核的劇集，雖因主題深度與觀劇門檻較高被視為「小眾冒險」，卻憑藉先鋒敘事突破了傳統套路，打造了古裝劇「她力量」的新範式。無論是製作層面的考究，還是人物塑造、劇情設定和情感表達上的創新，都具有開拓意義。

製作方晟喜華視深諳原創之力，2024年初春劇《花間令》以「極致人設+懸疑探案」的創新設定橫掃市場，創下優酷開年劇集熱度破萬最快紀錄。對創新的深耕，正持續輻射至後續創作中。接下來，他們還有《咸雪》、《玉蘭花開君再來》、《玉簟秋》等多部大劇陸續開機，穩健守護長劇集的收視陣地。

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