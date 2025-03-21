周杰倫被作詞人批「欺凌恐嚇」私訊截圖流出 他反嘲對方矯情
撰文：中天新聞網
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周杰倫曝光自己和好友阿郎（黃俊郎）的對話，內容提問「你們都可以寫情歌，然後我就要寫燒腦的這種」，另外還說自己被朋友挑惕、壓榨、剝削、欺凌、恐嚇、污辱。
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周杰倫曬出私訊內容，內容一開頭就是一堆抱怨，沒想到卻被好友阿郎大吐苦水，起頭就說：
「為什麼你們都可以寫情歌，然後我就要寫燒腦的這種，然後還要被朋友挑惕、壓榨、剝削、欺凌、恐嚇、污辱！不合理的要求我也吞了，不體貼的朋友我也交了，不公平的對待我也認了，只可惜，無人知曉。」
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另外，周董還發文提到：
「我覺得我跟阿郎的對話，可以出一本書了，這個矯情的傢伙，有時候對他最好的回應，就是無視他簡訊的文字，只看他寫好的詞。」
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