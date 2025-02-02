女天氣主播去年輕生！頻遭同事欺凌　上節目遭妒忌成導火線

偶像出身的MBC電視台氣象主播吳瑤安娜（音譯，오요안나、Oh Yoanna），在2024年9月疑似受到同事欺凌，選擇輕生離世，享年28歲。家屬日前接受韓媒訪問，也曝光了加害者們的群組對話，導致欺凌行為的導火線竟是吳瑤安娜參加了劉在錫的節目遭到妒忌。



韓國MBC電視台報導旗下氣象預報員吳約安娜於2024年9月去世，享年28歲。（Instagram / @吳約安娜）

回顧案情，吳瑤安娜的手機在日前被解鎖後，家屬發現其中藏有約2750字的遺書，內容令人心碎。她在信中寫道：「生活真的讓我太累了」、「胸口痛得像要撕裂一樣，我已經受夠了」。遺書中提及職場欺凌，她點名指控曾遭兩名前輩欺負，對方不僅將自己的錯誤推給她，還以「需要教導後輩」為由，要求她下班後回公司加班。

吳約安娜曾上過《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（YouTube截圖）

吳約安娜控訴遭職場霸凌，遺書被公開。（Instagram / @吳約安娜）

吳瑤安娜家屬於1月31日接受JTBC電視節目《事件班長》訪問，坦言吳瑤安娜生前因為精神壓力過重，不停對同事道歉而身心疲憊，已經輕生過2次，還和家人哭訴「職場太難熬了，還不如解脫」，讓他們十分心痛。

吳瑤安娜家屬還公開了MBC氣象主播們建立的一個專門排擠吳瑤安娜的群組，內容包含許多對吳瑤安娜的人身攻擊，包含身上有異味、沒禮貌等，主播們甚至還提及校園暴力題材劇《黑暗榮耀》的欺凌者角色「朴涎鎮」，並表示：「至少涎鎮在節目上表現還不錯，她卻只會裝受害者，我們才是真正的受害者。」

值得一提的是，朴涎鎮在韓劇《黑暗榮耀》中正是一位知名氣象主播，但行為不太正向，疑似「含沙射影」吳瑤安娜是同類人。家屬也爆料，吳瑤安娜之所以會招來嫉妒，導火線就是參加了韓國綜藝天王劉在錫的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，他們怒控MBC電視台對此不聞不問，甚至試圖想掩蓋死訊，連官方網站都沒有發佈訃聞。

「我們對於故人深表哀悼，並將竭盡所能釐清事實，使家屬的傷痛能夠得到撫慰。」MBC電視台對此回應，吳瑤安娜工作期間並未反應遭欺凌一事，也宣佈將成立調查委員會，全力協助調查，以確保真相能夠迅速且順利地查明，釐清死因，以撫慰親屬的傷痛。

日前，吳瑤安娜的好友曾透過社群平台公開發聲，並指出疑似欺凌她的兩名主播身份被曝光於YouTube影片中，引發大量網友湧入要求解釋，但兩人至今未回應。

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