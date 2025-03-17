韓國歌手輝星出殯　李孝利/IU/BTS赴靈堂送別好友　死因仍未明

撰文：聯合新聞網
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韓國知名R&B歌手輝星（又譯輝晟）日前在家身亡，昨天家屬為他舉行告別式，上百粉絲和親友到場相送，全場不時傳出啜泣聲，場面相當哀戚。

韓國知名R&B歌手輝星（又譯輝晟）日前在家身亡，昨天家屬為他舉行告別式。（starnews）

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43歲的輝星才華洋溢，除了本身會唱歌，也是不少人氣歌曲的創作者，是樂壇重要的音樂人之一。然而他英年早逝，雖然死亡現場沒有外力入侵的痕跡，警方相驗後無法斷定確切的死亡原因，還需要進一步精密檢驗。

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他原本計劃於15日與舉行聯合演出，但由於輝星走得突然，演出不得不取消。許多歌手和藝人都親自到輝星的靈堂弔唁，包括IU、李孝利、Zico等歌手，Twice和防彈少年團（ BTS）等也送上花圈致意。

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