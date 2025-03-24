台星分享閨房逸事！曾與老公激戰到「差點抽筋」接受「多人運動」

台灣藝人小禎（胡盈禎）、佩甄是演藝圈內好閨密，繼綜藝節目《禎甄高興見到你》、網絡節目《胡李親古忙什麼》後，2人再次合作開Podcast節目《禎甄要chat內》，話題尺度可說無上限。佩甄在節目中大肆分享和老公王祚軒的閨房秘辛，甚至驕傲表示自己是一個非常容易高潮的女人，「我年輕一次可以高潮10幾次，我腳都快抽筋了」，勁爆內容，讓一旁小禎嚇歪直喊：「可以囉。」



佩甄在節目中大聊閨房秘辛。（YouTube截圖 / @禎甄要chat內）

佩甄（左）和老公王祚軒結婚多年。

佩甄（右）和小禎話題尺度很大。（YouTube截圖 / @禎甄要chat內）

佩甄和老公結婚17年，夫妻感情依舊甜蜜，她也樂於分享夫妻房事。佩甄坦言過去也曾疲乏、拒絕老公求歡，兩人有陣子經常為性事起爭執，「我也不想忍耐，他也覺得你都不配合我，但我們後來就討論，決定不管怎樣為了對方都要配合」。被問到若老公要求3P會答應嗎？佩甄直說，「我可以啊，只要在安全的範圍之下，但我會講會就只有一次，沒辦法無限配合」，相當有包容力。

佩甄自爆曾在鏡子前做愛的運動，但也直白說自己沒有特別愛，因為女生照鏡子總是會在意角度，她不覺得性反，反而壓力很大，無奈說：「但祚祚好像很喜歡，男生很喜歡展雄風的樣子，男生很喜歡看那個過程。」

後來聊到最愛的體位，佩甄大方認了最愛在上面：「我不是要控制，但我在上面比較容易有高潮，但如果在下面好像比較久。我是一個非常容易高潮的女人，我年輕一次可以高潮10幾次，我腳都快抽筋了。」尺度大到小禎急忙說：「可以囉。」

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