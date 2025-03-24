傳頂流男神秘戀經理人　關鍵線索全曝光「他」不滿被影射急澄清

33歲大陸男星肖戰以男子組合「X玖少年團」主唱身分出道，演出陸劇《陳情令》暴紅，成為頂流男神，近日娛樂博主「吃瓜少女張小寒」，以漫畫方式爆料「某腥風血雨體質的男頂流隱密戀情」，稱該男星秘戀經紀人，諸多線索被懷疑是肖戰，對此，肖戰也發聲了！



肖戰被懷疑秘戀經理人。（微博＠肖戰工作室）

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「吃瓜少女張小寒」日前在微博爆料，有一位30多歲「腥風血雨」體質的男頂流，真愛就在身邊，口中的真愛就是年紀稍長的女經紀人，兩人不僅有不少情侶同款，女經紀人也獲得男方家人認可，雖然雙方沒有公開戀情，但形影不離，已秘戀多年，種種線索都指向肖戰。

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對此，肖戰方面火速闢謠：

「與藝人無關！這類內容已經闢謠過很多次了！藝人單身。別造謠了！」



事實上，肖戰經紀人張晶年約40歲，雙方2019年開始合作，因為多次高調與肖戰穿同款，多次爆出緋聞，如今再度掀起討論，也登上微博熱搜。

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