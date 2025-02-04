徐克《射鵰英雄傳》肖戰打戲差被批最糟郭靖 網紅建議換「他」演
撰文：聯合新聞網
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大陸賀歲片《射鵰英雄傳：俠之大者》由名導徐克執導，人氣男星肖戰飾演郭靖，大年初一以來票房累積4.62人民幣，但網路卻負評不斷，有人直言他是最糟的郭靖。
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大陸網紅王大發更表示，肖戰武打戲很差，整部電影演最不好的就是肖戰，肖戰武打底子差到每一個遠鏡頭，都是因為他打戲太差，沒有辦法全拳到肉。
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「每一個遠鏡頭那麼多特效都是因為他的手腳協調率太差，每一個吊鋼絲的戲他都是輕飄飄，他經不起武打，他甚至真不如把那個機會讓給向佐。」
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