Netflix公佈2025華語劇片單：王星越《五福臨門》舒淇《回魂計》…

Netflix早前舉行「Next on Netflix」內容發布會，《童話故事下集》編導李念修、製作人黃薇夏、監製孫嘉騏、《忘了我記得》編導劉若英、製作人李耀華、《回魂計》導演許肇任、製作人楊庭愷、《如果我不曾見過太陽》導演蔣繼正、編導簡奇峯、製作人麻怡婷，一同出席這場盛會，與Netflix華語內容總監黃怡玫Maya共同揭曉今年將上架的5部作品，其中也包含一上架便廣受觀眾好評的溫馨古裝家庭喜劇《五福臨門》。



Netflix日前舉行「Next on Netflix」內容發布會。（Netflix提供）

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《忘了我記得》：秦漢＋謝盈萱＋劉若英首部編導劇集作品

78歲「男神始祖」秦漢時隔5年推出新作，和雙金影后謝盈萱在《忘了我記得》演出父女，曾以電影《後來的我們》入圍金馬奬最佳新導演的劉若英所編導，劉若英將她獨特的創作聲音融入這部劇集，這也是她首部編導的劇集作品。劉若英分享：

「過去幾年，我開始感覺到年齡不單只是個數字，老了，不是一個形容詞，而是強烈反應在身體上；同時我看著身邊老人的墜落感，心裡覺得很心疼，於是我想寫下來、拍下來，希望用幽默的方式跟大家分享這個故事。」



《忘了我記得》將於2025年第二季播出。

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《回魂計》：舒淇＋李心潔＋賈靜雯

本次發佈會上壓軸登場的則是即將在2025年第三季上架的暗黑復仇劇集《回魂計》，集結獲獎無數的國際級影后舒淇、李心潔領銜主演，雙金影后賈靜雯特別演出，強強聯手飆戲詮釋因女兒身陷詐騙案而展開一連串追查、復仇之路的母親，以及顛覆以往形象，詮釋詐騙案首腦的影帝傅孟柏。由《盛夏未來》導演陳正道、《有生之年》的導演許肇任聯合執導，談及該劇的比看亮點，導演許肇任直呼：「就是不要相信任何人！」直白的發言逗笑現場觀眾，製作人楊庭愷則說：

「這是一部融合多種元素的劇集，希望能吸引到喜愛各種面向劇種的觀眾，雖然看似複雜神秘，其實核心都是圍繞在愛這件事上。」



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《如果我不曾見過太陽》：疼痛系黑色純愛劇集，《想見你》金獎製作團隊

強檔作品部部精彩，由《想見你》金獎製作團隊強勢回歸，聯合金牌製作人麻怡婷、知名攝影指導蔣繼正導演、金獎編劇林欣慧及身兼編導的簡奇峯，以連續殺人罪犯為主角，描述其與芭蕾天才少女相知相惜的疼痛系黑色純愛劇集《如果我不曾見過太陽》，首次公布將於2025年第四季上架Netflix，更驚喜宣布將於今年度接續上架二部曲，引領觀眾進入暗黑青春懸疑推理的世界。

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談及製作此劇的緣起，製作人麻怡婷透露：

「台灣愛情劇幾乎都以大女主為主，因此創作出《太陽》這個男主視角為主的作品，《想見你》之後有許多海外邀案，但主創希望為台灣留下好的原創故事。」



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