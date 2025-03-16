荷里活男星入籍波蘭即要參軍？　總理幽默回應：將你訓練成007

以《社交網絡》（The Social Network）、《喪屍樂園》（Zombieland）、《非常盜》（Now You See Me）等作品走紅的荷里活男星謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）申請入籍波蘭，3月初獲得波蘭總統授予公民身份。他在接受訪問時開玩笑表示，自己在拿到公民身份的第二天看到新聞，波蘭現在要求所有男性參軍，讓他「O晒嘴」。



荷里活男星謝西艾辛堡取得波蘭公民身份。（路透社）

謝西艾辛堡談自己拿到波蘭公民身份：

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事實上謝西艾辛堡擁有波蘭和烏克蘭猶太血統，去年申請加入波蘭國籍。他表示：

「我的家人在波蘭生活了幾百年，在紐約生活了八十年。」

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）3月4日飛抵美國紐約，親自向艾辛堡格頒發公民證書並表示歡迎。

謝西艾辛堡獲波蘭總統杜達頒發公民身份。（路透社）

而謝西艾辛堡也在Jimmy Fallon的《The Tonight Show》上談到這件事，他開玩笑地說，在自己拿到公民身份的第二天，看到當地新聞頭條居然是「所有波蘭男性都必須參加軍事訓練」，逗得現場觀眾捧腹大笑。

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這個政策是由總理圖斯克（Donald Tusk）向國會發表演說時提出，他表示將在年底前制定全國男性軍事訓練的計畫。此外，他還會每天督促軍隊進行訓練，希望能在2027年前建立一支10萬人的預備役部隊，並要求包括部長在內的公職人員發揮領導作用。

而圖斯克也幽默轉發了謝西艾辛堡的節目片段，在X平台上發文道：

「親愛的傑西，真的沒有甚麼好害怕的！軍事訓練是自願的。所以，來波蘭吧！我們會對你進行培訓，我會把你訓練成新版007！」

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