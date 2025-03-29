王大陸當兵「表現良好」放假出營！門口未見人影同梯曝被專車接走

33歲王大陸被抓包逃兵役，依規定需服替代役1年，本月13日已赴成功嶺，而據台灣《自由時報》報導，28日是王大陸當兵後首次放假，然而在成功嶺門口未見王大陸與其他學員一同出營，他已被專車接走。



王大陸13日以小平頭模樣現身，他搭乘台鐵役男專車抵達台鐵新烏日站，再轉乘接駁巴士前往成功嶺，隨後便有役男發文表示和王大陸同中隊，低調以「大人物」稱呼王大陸。

王大陸13日已赴台中成功嶺服兵役，28日迎來首次放假。（聯合新聞網授權使用）

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台灣《自由時報》報導指出，成功嶺役男訓練為4月2日結訓，表現良好則自3月28日傍晚5點即可出營休假，而王大陸入營以來屬於表現良好。而役男可出營當日媒體趕赴現場但未見王大陸，同期受訓學員則透露他已被專車接走。

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此外，台灣役政司替代役訓練及管理中心副主任卓煥新早前針對王大陸服役一事回應，表示王大陸會於成功嶺接受為期21天的基礎訓練，隨後依選擇選擇單位志願再受專業訓練，後續再分發至服勤單位。

而由於王大陸爆兵役後又被查出涉教唆黑幫毆打司機，卓煥新副主任表示若服役期間被傳訊出庭，會依規定准其出庭。

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