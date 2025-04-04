中孝介否認性侵陌生男稱「不記得」疑似私人帳號內藏大量裸男照

日本歌手中孝介於3月28日因在澡堂涉嫌對男子性侵，被以現行犯逮捕。有網友挖出他疑似開設的私人帳號，除了經常曬出裸照及性影像外，貼文中更出現事件發生的澡堂。



根據日本「週刊文春」報導指出，中孝介在日本品川區內的公共澡堂對一名男性進行猥褻行為，當場遭對方壓制。當時澡堂內只有中孝介與被害者兩人，且案發時間已凌晨2點。

中孝介日前因於澡堂猥褻遭警方逮補。（X圖片）

【圖輯】點圖放大看中孝介疑似私人帳號中的部份裸照👇👇👇

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此外，有日本網友發現疑似是中孝介的私人社群帳號，雖然帳號的貼文，人物都沒有露臉，但眼利的網友發現，該帳號不僅生日與中孝介一致，且案發前20分鐘發布一則貼文，除了上傳了該澡堂的照片外，還在貼文處寫下：「雖然就在附近，但第一次來，空間不大，但還不錯。」所有跡象都顯示該帳號與中孝介有關。

而中孝介涉性侵被逮捕後，所屬經紀公司發聲明，表示：「首先向受到影響的各位表示最誠摯的歉意，我們至今無法聯繫到本人，我們正在確認事實，一旦確認事實，我們將盡快告知大家，還請大家諒解。」中孝介本人在接受警方調查時，則否認嫌疑，並聲稱自己：

「完全不記得有這件事。」



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