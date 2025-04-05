日人氣歌姬milet無預警暫別樂壇！認健康出問題　年初才涉足影圈

日本人氣歌手milet近日宣布因健康為由將暫時休息一段時間，讓自己停下來，好好照顧身心。她因演出電影《我在平行時空戀上妳》，日前接受台灣媒體訪問，談到首次主演心情，以及創作電影主題曲的點滴。



日本人氣歌手milet近日宣佈因健康為由將暫時休息一段時間。（Instagram / @milet_music）

milet透露，為了能夠在未來繼續唱歌，她想花點時間重新調整自己：「這段期間，我會減少工作量，SNS和粉絲俱樂部的更新會隨心情來決定。對於期待我演出的人，真的很抱歉，但如果能給我一點時間等待，我會很感激。」她也指出，健康真的最重要，「我也一直希望我最愛的大家都能健康、幸福！等我恢復元氣，我還有好多想做的事、想唱的歌！我們一定會在演唱會上再次相見」。

首次演出電影，milet坦言心情有點不安，「但是有天天都很歡樂的三木導演的團隊，還有天天都很開朗的陸（中島健人）帶領我入戲，我才能順利飾演美波這個角色」。同時，她也提到，拍電影和自己平常從事的音樂活動是完全不同的世界：「在過程中我認識到未知的自己，這段期間真的每天都會發現自己內在的變化，對我的人生有很大的幫助，而且我也越來越喜歡美波這個角色，能走進電影圈真的很開心。」

milet笑說，本來以為是主題曲的邀約，結果竟然是主演，完全沒想到會有這種事，「一開始的確有點不安，但是三木導演願意給我往前踏出一步的機會，我覺得應該勇敢搭上導演掌舵的這艘大船。我真的很慶幸第一次挑戰演電影是三木導演的這部作品」。

milet指出，自己從開鏡一年前就去上表演課，「美波和我的共通點很多，首先我們都是創作歌手，然後都是愛家又溫和的個性，很溫暖、有原則，偶爾會忍不住配合別人」。她坦言，尋找和美波的共通點是很有趣的過程：「我一直覺得可以再延伸更多細節。雖然第一次演戲很不容易，但是能在『超快樂』的心情下結束，真的是很幸福的事情。非常感謝幫助我很多的三木導演和陸（中島健人）。」

最後，聊起電影主題曲「I still」和劇中曲「Nobody Knows」的創作，milet坦言是以片中角色美波的觀點去創作歌曲，因此有種和美波共同創作的感覺：「光憑自己無法創造的字句或情感，都是靠美波找出來的。因此這兩首歌成為比我個人創作還要更深刻的歌曲，能夠在大銀幕中演唱，唱給陸和所有重要的人聽，我認為它已經不是屬於milet，而是屬於許多人在心中很重要的歌曲了吧。」

【圖輯】點圖放大看更多milet靚相👇👇👇

+ 23

延伸閱讀：

挑戰史上最強粉絲福利！韓國男星ROCKY親自陪吃烤肉

郭董愛妻現身大巨蛋！波伽利開唱她大讚：上帝美聲

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】