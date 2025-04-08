特朗普關稅戰掀股災　唐綺陽揭3個關鍵日期：4/18後運勢轉明快

股市受特朗普（Donald Trump，又譯川普）對等關稅政策影響，迎來史詩級崩盤，讓不少股民相當恐慌，台灣星座專家唐綺陽在社群透露出3個關鍵時間點，鼓勵大家「輕鬆點」，未來一起加油。



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唐綺陽在文中一開頭便寫下「很多人今天不好過，經濟動盪，股市暴跌，不過，來，記住以下3個時間」，她表示第一個時間點是昨晚7點，「7點水星順行了，謎底揭開，不再莫名地卡（再卡就要檢討自己）」，第2個時間點是4月13日，金星也順行：

「錢、健康」的事又恢復推動，比較有方向，無力感降低（再幾天吧，顯然要讓子彈再飛一會兒）。」



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最後一個時間點是4月18日，「火星離開巨蟹，進入獅子，這是另一個轉折點，把悶聲的內耗，轉為檯面、公開，處理事情更明快（這裡就先不講缺點了）」，文末她暖心喊話：

「看著行星的時間表，對照自己生活，是不是比較⋯有盼頭呢？尤其最近刮的是世界級的風，小小的我們想再多也沒有用，就專心顧好自己、守護好家園吧，轉折點陸續到來，大家就輕鬆點，一起加油......」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】