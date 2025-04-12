資深歌手談低潮　母親離世+電影票房失利：痛到醫院樓梯間崩潰

險些成為「一片歌手」的吳克群，在音樂人田定豐力挺下，音樂路幸運翻身，2人不僅是事業夥伴，更有親如兄弟的好感情。田定豐開設Podcast節目，邀請吳克群分享如何走過電影《為你寫詩》票房失利以及母親離世的低潮，他坦言那時痛不欲生，更在醫院樓梯間痛哭。



田定豐難忘當時的吳克群，猶如被巨石壓著，就算笑也只是淡淡的：

「當他走出來後的這幾年，我每次看他在演唱會或是音樂節裡的演出都有不同以往的感覺，他不是在表演，而是真的活在他的創作裡，那是一種深度的融合」。



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吳克群笑說走出低潮後，發現重生不是回到從前的自己，而是活成更誠實的自己：

「經歷生命真正的重生後，我現在的每一次演出，我都當成是在享受音樂而不是在工作。讓舞台上的我和台下觀眾沒有距離，一起在流動的感覺真的很棒，也讓我覺得自己很幸運。」



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在節目裡，田定豐回憶10多年前吳克群憑專輯《為你寫詩》紅遍全亞洲，自己在續約記者會上，曾送吳克群一台象徵無所畏懼的大黃蜂跑車，這次他送上自埃及帶回的古董聖甲蟲：

「當地人說聖甲蟲象徵重生，也具有守護的力量，就像在黑暗裡看見太陽的存在。那一刻我想到的，就是克群。」



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吳克群感動不已，眼眶泛紅表示：

「老大，你知道我所有的車都沒留著，現在唯一留下的就是當年你送我的那台大黃蜂，而現在這隻聖甲蟲也來得好有意義。」



吳克群作客音樂人田定豐的Podcast節目，分享如何走出低潮。（唱戲世界娛樂提供）

田定豐（右）和吳克群相知相惜多年。（唱戲世界娛樂提供）

吳克群分享重生後的心境。（唱戲世界娛樂提供）

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