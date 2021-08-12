吳克群玩大陸潮語「yyds」惹禍上身　陸網民怒批：嘲諷中國奧運隊

吳克群近期於內地選秀節目《說唱聽我的》擔任推薦官，他曾透露當初是想擔任選手、而非推薦官，甚至不想當吳克群、化名「K」，想在音樂做新嘗試與區隔，日前他與選手小鴨與喬幫主合唱「摩擦」，聽到兩位選手的詞，他事後有感而發寫道「我終於了解了什麼是yyds......就是～永遠都輸！」，卻意外觸動陸網敏感神經，遭出征痛譙。



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他發文談到參加《說唱聽我的》節目後，坦言不在乎比賽輸贏，只想讓選手們的作品被聽見、被看見，也認為唱出心裏話是最打動人心的，「花很多時間去理解他們的內心，試著讓他們最迷人的地方被看見。希望大家的作品能傳到大街小巷」，一字一句都是提攜後輩的用心與勉勵。

但他開頭所寫的「我終於了解了什麼是yyds......就是～永遠都輸！」中，「yyds」是大陸網路流行語，意謂「永遠的神」拼音縮寫，在這次東京奧運中，官媒也以「yyds」稱讚大陸選手，而發文時機敏感，引起大批網友不滿砲轟「晦氣」、「奧運閉幕式都在說中國隊中國運動員yyds，往下一拉看見個永遠都輸？」、「你這一盆冷水真的潑得六」等，但也有網友認為只是抒發對於節目的心情，覺得過於「扣帽子」。

同場加映其他「得罪內地網民」的台灣藝人出事發文



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