爆肌大叔藏少女心 54歲慶生化身仙女展現反差萌 獲網民封為公主
撰文：TVBS新聞網
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「肌肉硬漢」與「少女心」的完美結合，在南韓演藝圈向來少見，以健碩體格、剛毅形象聞名的知名演員馬東石，卻能毫無包袱展現可愛的一面，一系列慶生照讓粉絲見識到他的反差魅力，直呼「好可愛！」
馬東石3月1日迎接54歲生日，並於社群平台分享好幾張充滿童趣的慶生照；只見馬東石不僅戴上公主皇冠、披上粉色紗巾，還拿著Hello Kitty造型蛋糕入鏡，他還刻意擺出皺眉的表情，不過仍與電影裡的形象截然不同。
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馬東石的溫暖面貌引發網友熱烈討論，更吸引破百萬粉絲點讚，紛紛湧入留言寫下：
「電影中超酷硬漢，現實生活中甜美小可愛」
「最漂亮的公主」
「太可愛了吧」
「魔法公主」。
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事實上，馬東石有身高180厘米，體格相當壯碩，在踏入演藝圈前，馬東石曾擔任UFC冠軍格鬥選手的私人教練。隨後，馬東石憑藉著《與神同行》、《犯罪都市》等作品，成功在韓國影壇打響名號，硬漢結合可愛形象令觀眾印象深刻。
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