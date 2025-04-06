ChatGPT｜AI工具盤點　DeepSeek專注中文處理　Sora創造高質動畫

隨著AI人工智慧的發展，越來越多的AI工具被應用於不同領域，從日常對話、圖片生成，到生產力提升、設計與影音創作，各種工具層出不窮。選對適合自己的AI工具，不僅能夠提高效率，更能讓創作與工作事半功倍。以下是目前主流、常用的AI工具分類與代表性產品介紹。



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◆通用／聊天機器人

這類AI主要用於自然語言處理，可用於問答、寫作輔助、翻譯、資訊整理等。

ChatGPT：強大的對話生成能力，可用於寫作、問答、程式碼輔助等。

Claude：Anthropic 開發的AI，擅長理解長文本和提供詳細回應。

DeepSeek：專注於中文處理的AI工具，適合搜尋與寫作。Gemini：Google 旗下的AI，整合多模態能力，適合資料分析與內容創作。



◆圖像生成（Image）

這類工具可用於AI繪圖、藝術創作、產品設計等。

GPT-4o：最新一代 GPT 模型，支持多模態輸入，提升圖片理解與生成能力。

Midjourney：高品質AI圖像生成工具，適合藝術創作與商業設計。

DALL·E 3：OpenAI開發的AI繪圖工具，擅長創意圖像生成。

Flux、StabilityAI、Grok、Stable Diffusion：這些工具各具特色，適合不同的AI圖像處理需求。



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◆生產力（Productivity）

AI也可用於提升工作效率，減少繁瑣任務。

Merlin：幫助用戶快速搜尋與處理資訊。

Tinywow：提供多種AI輔助工具，如文檔處理、圖像優化等。

NotionAI：內建於Notion筆記應用的AI助手，適用於筆記整理與寫作輔助。

Adobe Sensei：Adobe 旗下的AI，應用於影像與影片處理。

Copilot：微軟AI助手，提升Office相關應用的生產力。



◆設計（Design）

設計相關的AI工具可以幫助創作者更快地產生視覺內容。

Canva：直觀易用的設計工具，內建AI功能。

FlairAI、Clipdrop：提供圖片處理與特效增強。

Autodraw：Google 開發的AI速畫工具。

Magician Design：適合 UI/UX 設計的AI輔助工具。



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◆影音創作（Video/Audio）

AI也能幫助影音製作，降低技術門檻，提升創作自由度。

Sora：AI影片生成技術，能夠創造高品質動畫。

Luma、Kling、Pika：這些AI工具專注於影片特效與生成。

InVideo：適合自動化影片剪輯與內容製作。

HeyGen：影片生成與動畫人物口型同步工具。

SongburstAI：AI音樂生成工具，幫助創作者快速作曲。

Adobe Podcast：提供AI音頻處理與強化功能。



AI工具的發展，讓我們能夠更輕鬆地處理各種工作與創作需求。無論你是需要聊天機器人來協助寫作、圖像生成工具來輔助設計，還是影音AI來提升內容製作效率，只要選對工具，都能讓你的工作事半功倍！

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】