鄧麗君逝世30年出新歌？秘密遺作東京「出土」發行日及歌名首曝光

華語天后鄧麗君逝世30年，多首作品廣為流傳，沒想到，近來東京倉庫裡發現有一首她生前未發布的遺作，由知名作曲家三木剛與作詞家荒木豐久攜手操刀，三人曾合作打造〈償還〉，為同名專輯主打歌。而未問世的作品，預計會收錄在《三木剛歌曲集》中，於6月25日曝光。



該曲被命名為〈情歌喜歡夜霧〉（日文：ラブソングは夜霧がお好き），推測是80年代中期所完成的作品，音源來自保存於倉庫的多軌錄音帶。巧合的是，被發現的時間正逢鄧麗君過世30週年，消息讓歌迷又驚又喜，深深盼望能趕快聽到新作品。

鄧麗君是華語樂壇傳奇人物，其天籟嗓音和朗朗上口的歌詞，遍布整個亞洲。（鄧麗君官方Facebook專頁圖片）

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鄧麗君是華語樂壇傳奇人物，其天籟嗓音和朗朗上口的歌詞，遍布整個亞洲，曾被媒體評比為「20世紀最具代表性華人歌手」之一，不過她1987年推出最後一張專輯《我只在乎你》後，逐漸淡出樂壇，可惜天妒紅顏，鄧麗君1995年因哮喘引發呼吸衰竭，送醫途中耽誤最佳搶救時機，享年42歲。

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