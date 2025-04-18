5500萬粉網紅涉性暴力獲緩刑　韓媒揭「福布斯精英」身份疑是他

綜合韓媒報導，一名20多歲網紅徐某因涉性暴力被起訴，上月13日三審定讞，處有期徒刑1年6個月，緩刑2年。該網紅身份引人猜測為擁有擁有千萬訂閱者的YouTuber徐元貞（원정맨）。



韓媒給出線索，指徐某為全球知名的內容創作者，在TikTok擁有超過5500萬粉絲、YouTube訂閱者也超過1100，透過製作各種模仿與惡搞影片，在青少年與海外粉絲間廣受歡迎。他涉嫌於2023年7月酒後將女性帶至友人家中進行性侵，同年12月被拘留起訴。

徐元貞（FB@Ox_zung）

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根據報導，檢方原以特殊準強姦罪起訴徐某與其友人A某，主張兩人共謀犯案，但二審法院認為共謀證據不足，且考慮已與被害人達成和解，因此改判準強姦罪，有期徒刑1年6個月，緩刑2年。最終最高法院維持判決，案件告一段落。

而比對韓媒給出他活躍於TikTok，粉絲數達5500萬、YouTube頻道粉絲破千萬、曾被《福布斯》（Forbes）評選為「亞洲30歲以下最具影響力30人」之一線索，猜測其身份為知名YouTuber「ox_zung 원정맨」（徐元貞），紛紛到期社群下留言。

徐元貞的社群自2023年7月23日，即性侵事件發生同一天後就停止更新，而網友也就是否公開其性侵犯真實身份議題熱論。

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