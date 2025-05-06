朱栢康談勇奪金像獎心情「到現在還沒清醒」首赴台拍戲自覺撿到寶

台灣電影《搜查瑠公圳》昨日（5號）舉辦媒體試映會，領甫榮獲第43屆香港電影金像獎最佳男配角的朱栢康和主要演員朱軒洋、梁修身、姚淳耀、潘儀君、李雪、王振復等共同出席盛會。片中飾演「被分屍」苦主「阿美」一角的李雪以主持人身份主持映後座談，一開場就笑說自己復活了，還打趣地對著在劇中飾演她「情人」的朱栢康說：「我還活著，還沒『鼠』！」



這次為了電影，李雪本人用「石膏翻模」做出道具斷頭，臉上覆蓋10幾層的石膏，只露出兩顆鼻孔，讓原先以為自己沒有幽閉恐懼症狀的她，驚覺：「拍完我才發現我可能有幽閉恐懼症！」在電影中飾演女記者的吳卓源，回憶發現頭顱的戲，至今仍記憶猶新：

「那個頭真的是直接給我惡夢，那天我只有一場戲，到現場已經是深夜了，但一走進去就渾身不對勁。」



片中飾演「被分屍」苦主「阿美」一角的李雪以主持人身份主持映後座談。（《搜查瑠公圳》海報）

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在電影中，慘遭「恐怖情人」分屍的李雪在現實生活中雖然沒有遇過恐怖情人，但身邊有人曾遇過類似的狀況，她也提醒大家一定要提高警覺，保護自己，若真的遇上恐怖情人：

「當下若情緒失控，最重要的是先穩定對方情緒，再尋求親友協助，才能比較安全地處理。」



不過，在電影中吃盡苦頭的李雪，談起和他對戲最多的演員朱栢康，過程中讓他受益良多，直呼很感謝他：

「他會主動和我聊天、安慰我，拍戲時還會不斷道歉問我還好嗎，讓我更能自然地投入情緒，非常感動。」



朱栢康憑《破地獄》拿下香港金像獎最佳男配角。（資料圖片）

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以《破地獄》一片剛拿下香港金像獎最佳男配角的朱栢康昨天首次看完片，特別暢談參與此片心情：「這個角色對我來講，看到劇本時，我覺得我自己撿到寶！是很有層次的一個角色！」在旁的李雪笑說：「撿到『寶』是在講我嗎？！」全場觀眾笑翻。

提及得獎後首次赴台參與《搜查瑠公圳》宣傳的心情，朱栢康表示：「 我到現在還沒有很清醒！這是我第一次看到完整的電影，可以感受到整個劇組滿滿的用心非常感動，來台灣第一部的電影就獻給《搜查瑠公圳》我感到非常值得！」潘儀君則對著朱栢康表示：

「很開心跟我的偶像站在一起（指朱栢康），希望下次不用再等七年！」



朱栢康剛以電影《破地獄》奪下香港金像獎最佳男配角。（伯樂影業提供）

李雪在片中慘遭「恐怖情人」分屍。（伯樂影業提供）

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