破地獄｜朱栢康入圍亞洲電影大獎男配角 撼《九龍城寨》的「他」
撰文：TVBS新聞網
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以香港殯葬儀式為背景的話題電影《破·地獄》打破多項香港電影票房紀錄。而日前第18屆亞洲電影大獎公布入圍名單，《破·地獄》一口氣入圍最佳男主角、最佳男配角及最佳原創音樂3大獎，其中飾演第三代「喃嘸師傅」的朱栢康，搶下最佳男配角入圍席次，要和金馬影帝李康生等勁敵PK，讓他直呼：「很夢幻！」
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舞台劇演員出身的朱栢康入行多年，曾以《金都》入圍第56屆金馬影帝，近年來他的電影作品產量豐厚，包括《九龍城寨之圍城》、《但願人長久》、《誤判》等人氣電影都能看到他亮眼演出。他這次在《破·地獄》中飾演許冠文兒子，承繼衣砵成為第三代喃嘸師傅，卻心不在此，和父親衝突不斷，角色充滿挑戰，片中和妹妹齊為父親「破地獄」的戲，感動不少影迷。
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朱栢康這次入圍亞洲電影大獎最佳男配角，將和《默視錄》李康生、《九龍城寨之圍城》伍允龍、《我心裡的太陽》池松壯亮、《長夜盡頭的微光》光石研一起爭獎。得知入圍男配角的當下，朱栢康超開心，直呼：
「能夠和李康生一起提名好夢幻！」
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而朱栢康坦言，從沒想過自己會入圍，感性表示：「人生就是充滿意料之外的驚喜，謝謝亞洲電影大獎的評審，讓我有機會以《破·地獄》裡面的角色，和其他優秀的演員一起入圍，感到無比光榮和榮幸！謝謝所有工作人員和演員，成就了我的演出，也謝謝我的經紀團隊。」另外，2025年朱栢康也預告會有台灣電影《搜查瑠公圳》跟大家見面，屆時也將去到台灣宣傳。
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