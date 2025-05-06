疑被前夫外流「10年前3000張大尺度照」富豪新歡回應：我也嚇一跳

汪小菲和老婆馬筱梅（Mandy）去年領證結婚，本月17日將補辦婚禮，但就在婚禮前夕，馬筱梅黑料不斷，除了被前夫爆料婚內出軌，微博更流出疑似她10年前拍的3千張大尺度清涼照，對此她也作出最新回應。



【圖輯】點圖放大看疑似是馬筱梅被外流的「大尺度照片」👇👇👇

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據「三立新聞網」報導，面對前夫的毀滅式爆料，馬筱梅表示兩人已經多年沒有連繫，如果前夫被恐嚇應該趕快報警：「多年沒有連繫，突然出現我也是嚇一跳。」至於大尺度清涼照是否就是她本人？她回應律師已經在蒐證準備提告，包括造謠她在澳門賣淫等不實言論。

與大S離婚之後，汪小菲去年與新歡馬筱梅（Mandy）領證結婚。（微博＠大S）

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