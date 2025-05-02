韓國知名女星涉「性招待」男星申廷煥驚揭內幕：曾流出實名價目表

韓國演藝圈醜聞不斷，韓國混聲組合Roo'ra前成員申廷煥近日上節目爆料，曾聽聞知名女星涉性招待，且圈內流傳一份實名價目表，消息曝光後，引發各界關注。



韓國男星申廷煥（左）爆料知名女星性招待內幕。（YouTube＠채널고정해）

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申廷煥近日在YouTube頻道《채널고정해》網路節目中，討論演藝圈歷代亂象，談及藝人性招待問題，他說藝人比外表看起來更脆弱，就算再紅，當有公司代表或中介人邀請抽個時間出來，不僅幫助公司，又能紅得更快的話，「誰不會去吃個飯？」像是有前輩藝人「蒙眼」帶去參加酒局招待。

此外，申廷煥更爆料，某次和熟人參加聚會，意外聽到做生意的前輩在討論和認識的後輩見面，不避諱討論性招待話題，起初還以為自己聽錯，尤其是他們脫口金額高達500萬韓元、1000萬韓元。

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更令申廷煥震驚的是3人同時點名同一女星，彼此都認識，「這讓我感到非常衝擊，當下真的嚇一跳」，但被節目成員姜炳圭追問女星是誰？他不願意透露，連對製作組都保密。申廷煥指出，那些女星確實收錢與企業家們打高爾夫、吃飯喝酒，還有發展到某種程度，不太適合由他說出口。而圈內也曾流出有實名與價碼的「價目表」。

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