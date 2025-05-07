金秀賢涉犯重罪「金賽綸中二起被性虐待」爆料人遇襲脖子被刺9刀
撰文：聯合新聞網
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金賽綸的家人今日大反攻，透過「橫豎研究所」在香港時間下午1點舉辦公布「金秀賢重罪」記者會。報導指出，「新聞發布會將由『橫豎研究所』金世義和律師事務所等數名律師主持，而律師都是金賽綸遺屬的法定代理人。
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我們的爆料人事先有問金賽綸能不能錄音，金賽綸說可以，才進行了這段錄音，內容非常長，而且非常震撼、赤裸。
這段錄音是發生在今年1月10日，美國東部時間當天錄下的。不過持有這段錄音的爆料人，在韓國時間5月1日（上週四）當天，被來自韓國與中國的兩名不明男子襲擊，對方持刀刺向她的頸部多達九次。
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因此爆料人的家屬強烈要求我們不能再隱忍，再不公開的話，事態可能會擴大得不可收拾，希望我們至少公開一部份錄音。我們也因此召開了今天這場記者會。
記招上更提到，根據韓國《兒童福利法》第17條第2項規定，家屬認定金秀賢自金賽綸中學二年級寒假起，對其進行猥褻行為或性騷擾等性虐待行為，因此以違反《兒童福利法》進行了告訴。
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