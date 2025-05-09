財閥家的小兒子2｜李政宰公司製作第2季　宋仲基李星民未必參演？

【財閥家的小兒子2／財閥家的小兒子第二季】宋仲基2022年再創事業高峰的《財閥家的小兒子》準備開拍第二季，將由《魷魚遊戲》爆紅全世界的李政宰為大股東的「Artist Company」娛樂公司製作。



據悉第二季將在第一季成功的基礎上呈現更廣闊的世界觀，它不僅限於國內大型企業，還專注於全球性公司。描寫了主角們在海外的活動、成功、權力和愛情。因此會需要更多大量新角色和新故事，也有人在猜測可能會是《財閥家的小兒子2》有可能會前傳，有望在10月8日開播。

宋仲基2022年再創事業高峰的《財閥家的小兒子》準備開拍第二季。（《財閥家的小兒子》劇照）

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第二季的演員名單自然受到外界矚目，因為Artist Company是由李政宰和鄭雨盛創立的演員經紀公司，除了這兩位以外，演員陣容也很強大，包括安聖基、廉貞兒、朴海鎮、朴素丹、林智妍、申正根、金俊漢、高雅星等人。第一季的宋仲基、李星民等人是否能繼續演出，或是第一季的演員和再加入李政宰等人，就要完全要看劇本走向，讓人很期待最後的名單。

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