Netflix《惡緣》劇情簡介+演員陣容懶人包　朴海秀申敏兒全演惡人

由朴海秀、申敏兒、李熙俊、金成均、李光洙、孔升妍等多位實力派演員主演的最新韓劇《惡緣》於近日開播，一上架Netflix就衝上熱播榜第二名，更在IMDb、爛番茄和外國影評網站上取得8分以上的高評價。這部劇以全員惡人為故事設定，集結詐騙、謀殺、仙人跳到器官交易等惡行，以惡為緣的牽引，最終將六人交織成盤根錯節的複雜關係，快來看看各個主演的角色亮點有哪些吧！



由朴海秀、申敏兒、李熙俊、金成均、李光洙、孔升妍等多位實力派演員主演的最新韓劇《惡緣》於近日開播。（《惡緣》劇照）

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《惡緣》故事簡介

《惡緣》是一部原創犯罪驚悚劇集，改編自崔熙善創作的網路漫畫《孽緣》，故事講述欠下高利貸大筆債務的朴在永（李熙俊飾演）被黑社會錢莊逼債，若不還錢就會被摘取器官抵債，走投無路之下，偶然發現自己父親保險受益人是自己，因此起了邪念雇用中國籍殺手張吉龍（金成均飾演）創造一場車禍肇事逃逸殺死自己的父親，來詐領鉅額的身故保險金，原本以為天衣無縫的計謀卻將六位素未謀面的陌生人牽扯進來，陷入無法逃脫的邪惡關係中，劇情以緊湊節奏與濃烈情緒鋪陳，探索人性中的貪婪、傷痛與報復，逐步揭開混亂不清的過去與秘密。

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八位主演的角色介紹+亮點

這部劇最大的看點肯定是超級華麗的出演陣容，每一位都是能撐起主場的實力派演員，並帶有鮮明的個人特色，不只有重量級影帝還有國民綜藝咖，讓觀眾能夠透過他們的演技不斷陷入故事的圈套中，見證每個角色漸漸黑化的過程。

金範俊（朴海秀 飾）

這次擔綱主角的朴海秀先前透過《魷魚遊戲》、《紙房子》、《毒梟聖徒》被大眾所熟知，出演多部Netflix熱劇而被稱為是「Netflix公務員」，在本劇飾演冷靜的詐騙犯，詮釋出遊走於道德掙扎的灰色地帶，也是串聯所有人的關鍵性角色。

李周妍（申敏兒 飾）

韓國人氣女演員​申敏兒可說是每演必爆，有著出眾氣質的她以往大多出演浪漫劇，這次卻挑戰了暗黑懸疑劇，在本劇飾演一位曾遭遇過暴力侵犯的外科醫生，看似是劇中唯一保有善良底線的她，最終究竟會不會轉變成惡人呢？

朴在永（李熙俊 飾）

大家可能對這位演員不太熟悉，不過他卻是一位只演好劇本、不為流量接戲的男演員，過去大多詮釋心理層次豐富的複雜角色，像是富二代反派、國家情報員...，這次則在《惡緣》飾演心理扭曲的負債男，集焦慮、自卑、權慾、懊悔等負面情緒於一身的極端人格，必定能讓觀眾感受到極強的代入感。

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張吉龍（金成均 飾）

被稱為「黃金配角」的金成均以質樸的演技深受青睞，雖然外表相當粗獷，但經常以純情又憨直的角色圈粉無數，過去在《請回答1988》中飾演溫柔討喜的「正峰爸爸」，而獲得「國民爸爸」的稱號，這次在《惡緣》中飾演為了養家活口不得不接下殺人案的父親，從一位普通的中國朝鮮族移工，被一步步捲入罪惡的人性角色。

韓相勳（李光洙 飾）

看過《Running Man》的人一定都認識綜藝感十足的李光洙吧！在亞洲擁有超高的人氣與觀眾緣，近年來則轉戰影視圈，不只透過《我的特別兄弟》扮演難度極高的身障者，更嘗試溫柔暖男和新人警察等多樣的角色，這次在《惡緣》中則打破搞笑形象，首次挑戰陰鬱的惡角，飾演個性好色卻遇上花蛇詐騙、內心潰爛的瘋批醫院院長，是李光洙自身演員生涯的一大突破。

李裕姃（孔升妍 飾）

外型亮眼、氣質獨特的孔升妍原為偶像出身，不過卻透過不斷挑戰多元角色以及自然的演技，逐漸在影視圈站穩腳步，她在《惡緣》中飾演以美貌和身體來誘騙有錢男人的花蛇，搭配自身高冷美的氣場，讓她在劇中的蛇蠍系魅力大爆發。

尹正民（金南佶 飾）

憑藉《熱血司祭》爆紅的金南佶，在本劇飾演與申敏兒的交往對象，雖然在劇中戲份不多，卻是貫徹到最終集的關鍵角色，金南佶即使經常扮演反派或復仇者，但總運用細膩、有深度的演技讓觀眾產生同理心，情感相當收放自如。

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高利貸老闆（趙震雄 飾）

韓國影壇的國民級影帝趙震雄也特別出演這部劇，他相當擅長犯罪、心理懸疑類的深度角色，強大的氣場能展現出複雜的情緒張力，深受韓國觀眾們的喜愛，這次在《惡緣》中飾演壓迫感十足的高利貸老闆，將全劇的懸疑感推到最高點。

空降熱播榜NO.2 獲各國影評網好口碑成2025必看神劇！

《惡緣》在一上線後便登上Netflix收視TOP.2，在全球串流平台收視排名網站FlixPatrol獲得全球排名第4，更在IMDb滿分10分中獲得7.7分，在爛番茄上獲得80%，中國豆瓣則是8.2分，大多網友給予4星以上的高分。除此之外，外國媒體也給出高度讚賞，《Fandom Wire》將其評為「2025年最滿意的作品之一」，Forbes則認為該劇「精彩紛呈且出乎意料」，目前《惡緣》位居《網路溫度計DailyView》韓劇網路口碑排行榜（週榜）第5名，可說是2025開年至今最燒腦的必看神劇！

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