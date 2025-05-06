魷魚遊戲3｜上架日期曝光！預告揭第三季劇情聚焦李政宰終極對決

Netflix韓劇《魷魚遊戲第三季》（魷魚遊戲3）將於6月27日全球同步上架，並確定為最終季。6日公開首個前導預告，揭示劇情將全面聚焦於男主角成奇勳（李政宰 飾），展開一場不再為金錢，而是為復仇與揭露黑幕而戰的終極對決。預告片中，奇勳自棺材中睜眼而醒，象徵他已將遊戲視為戰爭，決心親手終結這場殘酷競技。



第三季將延續第二季的血腥伏筆，奇勳帶頭反抗遊戲機制卻慘敗，痛失摯友，墜入絕望深淵。然而，遊戲不會因個人意志而停止，倖存者們被迫參與更加致命的挑戰，意志力面臨極限考驗。預告中，一幕母子分屬對立陣營的畫面引起網友熱議，直呼不忍見親情相殘，尾聲更傳出嬰兒哭聲，與懷孕角色金純熙（曹柔理 飾）的命運形成強烈對比，引發無限猜測。

Netflix韓劇《魷魚遊戲》第三季將於6月27日全球同步上架。（截圖）

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與此同時，「Front Man」仁昊（李秉憲 飾）重回遊戲負責人崗位，接待神秘貴賓，其弟黃俊昊（魏嘏雋 飾）則持續追查遊戲背後的真相，卻渾然不知隊伍中潛藏叛徒。奇勳則在重重危機中奔逃、情緒崩潰，面對一次次重大抉擇，每一步都如骨牌般牽動更嚴重的後果。

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遊戲內容也再次升級，預告揭示將有扭蛋、OX二選一與迷宮等極具心理與體力挑戰的關卡。《魷魚遊戲》第三季勢必掀起全球觀眾追劇熱潮，迎來這場血色遊戲的最終章。

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