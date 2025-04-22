《惡緣》班底突然集體道歉　假反省真互撕　李光洙帶頭內鬨超搞笑

南韓人氣劇集《惡緣》日前於Netflix一口氣上架6集，本劇全員都是惡人，痛快的復仇見證人性最黑暗、也最真實的一面。沒想到，官方突在20日公開一則道歉聲明，6位主演齊聚，臉色沉重致歉：「看完《惡緣》之後，對我們的惡行感到憤怒的觀眾朋友們，我們真心感到抱歉，對不起。」劇中惡人突然致歉，但下一秒醜態現形，達到滿滿宣傳效果，粉絲也笑虧「好好笑」、「道歉太真心了」。



Netflix《惡緣》突發道歉聲明。（Netflix）

Netflix《惡緣》突發道歉聲明。（Netflix）

【相關圖輯】Netflix《惡緣》劇情簡介+演員陣容懶人包 朴海秀申敏兒全演惡人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

《惡緣》講述以「惡有惡報」為主題，6位主演朴海秀、申敏兒、李熙俊、金成均、李光洙、孔升妍強強飆戲，上演一齣精采的互鬥、廝殺戲份，劇情血腥又殘忍，把人性最邪惡的一面刻畫得淋漓盡致，每集都有精彩反轉令觀眾看得很過癮。

【圖輯】點圖放大看更多《惡緣》劇照👇👇👇

+ 19

劇裡每位都是「惡人」，沒想到，《惡緣》官方頻道圖在20日上傳一則道歉聲明，朴海秀沉重開口致歉：「看完《惡緣》之後，對我們的惡行感到憤怒的觀眾朋友們，我們真心感到抱歉，對不起。」但下一秒孔升妍抱怨李光洙撞到人就該報警，李光洙又指責朴海秀裝得一臉無辜，朴海秀再把矛頭指向李熙俊，每個人都有理由、每個人都沒真心反省，彷彿戲劇重新上演。

【相關圖輯】Netflix 4月片單推薦：機智住院醫生生活/安眠書店5/惡緣/黑鏡7（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

道歉聲明長達1分半，最後由申敏兒嘆了一口氣，痛罵：「這些人說到底都是壞人，只能說是惡緣。」5人在鏡頭前吵成一團，再次把《惡緣》精髓演出來，連道歉聲明都超精彩，再次掀起一陣追劇潮。

【相關圖輯】15部19禁漫改韓劇推薦：惡緣/地獄公使/他人即地獄/無法抗拒的他（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 44

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】