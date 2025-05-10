網傳娛圈甜蜜故事純屬「美麗的誤會」女神澄清從未為愛改情侶名

唐藝昕和張若昀是圈內出了名的恩愛夫妻，除了是因為他們相處的每個瞬間都很甜很有愛之外，更浪漫的是他們的愛情故事，他會把她所有的喜好都寫進手機備忘錄了，而她為了證明自己愛他的決心，即使很怕痛也會為了他去紋身。



唐藝昕和張若昀是圈內出了名的恩愛夫妻。（微博圖片）

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這些年來一直都有傳聞稱，唐藝昕當初為了和張若昀的名字配對，特地把自己的原名唐婷改成唐藝昕，為了讓他們的名字都有「草字頭」和「日字邊」的情侶名。然而這個在網上被廣為流傳的甜蜜故事，最後竟然是一場美麗的誤會？

日前，唐藝昕在綜藝節目《半熟戀人》裡，就公開回應了自己當年改名一事，並不是外界所說「為了張若昀而改的」而是出於她個人職業發展的考量才改的名字。她也是改了名字後，才發現和張若昀名字的相似之處，當時張若昀甚至還調侃她「你學我」，唐藝昕還透露當時兩人甚至還沒開始交往，所以並沒有所謂的「為愛改名」的說法。

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唐藝昕無奈表示：「為對方改名字這個事情，跟我的戀愛觀是不符合。」雖然她理解大家有這種理解和想法，畢竟這巧合的確很浪漫，仿佛命中註定他們一定會在一起，但事實上對於她來說，為另一半改名字並不符合她的戀愛觀。

看來唐藝昕即使是婚後被張若昀寵成了公主和女王，但想法依然非常獨立，產後複出努力工作，在自己喜歡的職業道路上發光發熱，繼續當個人間清醒的大女主！

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